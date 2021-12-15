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СМИ: в Гонконге спасатели эвакуировали около 1200 человек из горящего ТЦ

СМИ: в Гонконге спасатели эвакуировали около 1200 человек из горящего ТЦ - РИА Новости, 15.12.2021

СМИ: в Гонконге спасатели эвакуировали около 1200 человек из горящего ТЦ

Число пострадавших при пожаре во Всемирном торговом центре в Гонконге возросло до 14 человек, пишет HK01. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:52

2021-12-15T11:52

2021-12-15T12:42

гонконг

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происшествия

китай

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре во Всемирном торговом центре в Гонконге возросло до 14 человек, пишет HK01.Возгорание в районе Козуэй-Бэй возникло в 12:37 (7:37 мск) — как раз в обеденный перерыв. При этом эвакуация уже завершилась, спасатели вывели из здания 1269 человек.Ранее сообщалось, что на крыше заблокированы около 300 человек.В небоскребе, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно оставались посетители магазинов и ресторанов. По-прежнему неизвестны причины возгорания.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гонконг, в мире, происшествия, китай