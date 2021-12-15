СМИ: в Гонконге спасатели эвакуировали около 1200 человек из горящего ТЦ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре во Всемирном торговом центре в Гонконге возросло до 14 человек, пишет HK01.Возгорание в районе Козуэй-Бэй возникло в 12:37 (7:37 мск) — как раз в обеденный перерыв. При этом эвакуация уже завершилась, спасатели вывели из здания 1269 человек.Ранее сообщалось, что на крыше заблокированы около 300 человек.В небоскребе, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно оставались посетители магазинов и ресторанов. По-прежнему неизвестны причины возгорания.
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