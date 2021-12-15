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СВР заинтересована в равноправном сотрудничестве с ЦРУ
СВР заинтересована в равноправном сотрудничестве с ЦРУ - РИА Новости, 15.12.2021
СВР заинтересована в равноправном сотрудничестве с ЦРУ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что в ходе недавней встречи в Москве с директором Центрального разведывательного управления... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:03
2021-12-15T08:03
сша
москва
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
уильям бернс
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что в ходе недавней встречи в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернстм отметил заинтересованность СВР в сотрудничестве с ЦРУ на основе общепринятых принципов партнерства спецслужб."Сегодня мне известны лишь несколько спецслужб, которые откровенно декларировали своё нежелание общаться с нами. Со всеми значимыми разведками мира мы постоянно сотрудничаем. К нашим партнёрам относится и ЦРУ США, с которым сохраняется взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом и обмен мнениями по актуальным проблемам современности", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря."В ходе недавней встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом я отметил нашу заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов партнерства", - добавил он.По словам Нарышкина, к таким принципам относятся равноправие, конфиденциальность, соблюдение негласных этических норм, принятых в мировом разведсообществе, и другие."Ко всем профессионалам разведслужб, стремящимся сделать нашу планету более безопасной и не ставящим целью своей жизни нанесение ущерба России, я испытываю уважение", - отметил Нарышкин.Первая очная встреча Нарышкина с Бернсом, назначенным директором ЦРУ в нынешнем году, состоялась в российской столице 2 ноября по инициативе американской стороны. В центре внимания на встрече находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом, сообщило пресс-бюро СВР по итогам переговоров.
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сша, москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), уильям бернс, россия
08:03 15.12.2021
 
СВР заинтересована в равноправном сотрудничестве с ЦРУ

Глава СВР Нарышкин заявил, что ведомство интересует равноправное сотрудничество с ЦРУ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что в ходе недавней встречи в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернстм отметил заинтересованность СВР в сотрудничестве с ЦРУ на основе общепринятых принципов партнерства спецслужб.
"Сегодня мне известны лишь несколько спецслужб, которые откровенно декларировали своё нежелание общаться с нами. Со всеми значимыми разведками мира мы постоянно сотрудничаем. К нашим партнёрам относится и ЦРУ США, с которым сохраняется взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом и обмен мнениями по актуальным проблемам современности", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.
"В ходе недавней встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом я отметил нашу заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов партнерства", - добавил он.
По словам Нарышкина, к таким принципам относятся равноправие, конфиденциальность, соблюдение негласных этических норм, принятых в мировом разведсообществе, и другие.
"Ко всем профессионалам разведслужб, стремящимся сделать нашу планету более безопасной и не ставящим целью своей жизни нанесение ущерба России, я испытываю уважение", - отметил Нарышкин.
Первая очная встреча Нарышкина с Бернсом, назначенным директором ЦРУ в нынешнем году, состоялась в российской столице 2 ноября по инициативе американской стороны. В центре внимания на встрече находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом, сообщило пресс-бюро СВР по итогам переговоров.
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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В СВР прокомментировали заявления британской разведки о "российской угрозе"
 
СШАМоскваСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Уильям БернсРоссия
 
 
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