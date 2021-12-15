https://ria.ru/20211215/svalki-1763879277.html

Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в границах городов

Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в границах городов - РИА Новости, 15.12.2021

Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в границах городов

Президент России Владимир Путин удивился, что по 104 свалкам в границах российских городов, которые нужно ликвидировать, до сих пор нет проектной документации. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:08

2021-12-15T16:08

2021-12-15T16:15

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, что по 104 свалкам в границах российских городов, которые нужно ликвидировать, до сих пор нет проектной документации."У нас до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 - до 2023 года. Но насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию... срок ликвидации крупных свалок в среднем занимает не менее двух лет", - сказал он на заседании Совета по нацпроектам. Глава государства попросил главу Минприроды Александра Козлова доложить, как в регионах идет работа по этому направлению.

https://ria.ru/20211201/kirov-1761703370.html

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общество, владимир путин, россия