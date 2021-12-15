https://ria.ru/20211215/svalki-1763879277.html
Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в границах городов
Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в границах городов - РИА Новости, 15.12.2021
Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в границах городов
Президент России Владимир Путин удивился, что по 104 свалкам в границах российских городов, которые нужно ликвидировать, до сих пор нет проектной документации. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:08
2021-12-15T16:08
2021-12-15T16:15
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, что по 104 свалкам в границах российских городов, которые нужно ликвидировать, до сих пор нет проектной документации."У нас до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 - до 2023 года. Но насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию... срок ликвидации крупных свалок в среднем занимает не менее двух лет", - сказал он на заседании Совета по нацпроектам. Глава государства попросил главу Минприроды Александра Козлова доложить, как в регионах идет работа по этому направлению.
https://ria.ru/20211201/kirov-1761703370.html
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общество, владимир путин, россия
16:08 15.12.2021 (обновлено: 16:15 15.12.2021)
Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в границах городов
Президент Путин удивился отсутствию документации для ликвидации 104 свалок