11:03 15.12.2021 (обновлено: 11:23 15.12.2021)
Матвиенко рассудила сенаторов, цитировавших в споре Тютчева и Некрасова
Спикер СФ Матвиенко рассудила сенаторов Горячеву и Нарусову, цитировавших в споре поэтов
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассудила сенаторов Светлану Горячеву и Людмилу Нарусову, проспоривших в среду на заседании палаты по поводу допустимости резкой критики в адрес западных политиков и процитировавших для иллюстрации своей позиции Федора Тютчева и Николая Некрасова.
"Нам хватит заниматься садомазохизмом, надо самих себя уважать. Необходимо, конечно, соблюдать дипломатическую и политическую культуру, но не пропускать русофобские выпады в адрес России. Во всем нужна правильная мера", - заявила Матвиенко.
Дискуссия началась после того, как Горячева ответила на выступление Нарусовой, указавшей на недопустимость "агрессивной и уничижительной" риторики в адрес западных политиков. Такие выражения не только недипломатичны, но и недостойны такой великой державы, как Россия, сказала Нарусова. Ее реакцию вызвало выступление Горячевой, которая назвала представителей США и НАТО "кровавой сворой", а Запад - "сворой заляпанных невинной кровью политиканов".
"Вы меня, Людмила Борисовна, укорили за резкие высказывания в отношении Европы и бандеровского руководства Украины", - напомнила Горячева и процитировала стихотворение Тютчева со строчками: "Как перед ней ни гнитесь, господа, вам не снискать признанья от Европы".
В ответ Нарусова процитировала стихотворение Некрасова со строчками: "Люди холопского звания - сущие псы иногда, чем тяжелей наказание, тем им милей господа".