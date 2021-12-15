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Матвиенко рассудила сенаторов, цитировавших в споре Тютчева и Некрасова
Матвиенко рассудила сенаторов, цитировавших в споре Тютчева и Некрасова - РИА Новости, 15.12.2021
Матвиенко рассудила сенаторов, цитировавших в споре Тютчева и Некрасова
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассудила сенаторов Светлану Горячеву и Людмилу Нарусову, проспоривших в среду на заседании палаты по поводу... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:03
2021-12-15T11:23
политика
людмила нарусова
светлана горячева
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассудила сенаторов Светлану Горячеву и Людмилу Нарусову, проспоривших в среду на заседании палаты по поводу допустимости резкой критики в адрес западных политиков и процитировавших для иллюстрации своей позиции Федора Тютчева и Николая Некрасова."Нам хватит заниматься садомазохизмом, надо самих себя уважать. Необходимо, конечно, соблюдать дипломатическую и политическую культуру, но не пропускать русофобские выпады в адрес России. Во всем нужна правильная мера", - заявила Матвиенко.Дискуссия началась после того, как Горячева ответила на выступление Нарусовой, указавшей на недопустимость "агрессивной и уничижительной" риторики в адрес западных политиков. Такие выражения не только недипломатичны, но и недостойны такой великой державы, как Россия, сказала Нарусова. Ее реакцию вызвало выступление Горячевой, которая назвала представителей США и НАТО "кровавой сворой", а Запад - "сворой заляпанных невинной кровью политиканов"."Вы меня, Людмила Борисовна, укорили за резкие высказывания в отношении Европы и бандеровского руководства Украины", - напомнила Горячева и процитировала стихотворение Тютчева со строчками: "Как перед ней ни гнитесь, господа, вам не снискать признанья от Европы".В ответ Нарусова процитировала стихотворение Некрасова со строчками: "Люди холопского звания - сущие псы иногда, чем тяжелей наказание, тем им милей господа".
https://ria.ru/20210617/zakharova-1737447848.html
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политика, людмила нарусова, светлана горячева, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
11:03 15.12.2021 (обновлено: 11:23 15.12.2021)
 
Матвиенко рассудила сенаторов, цитировавших в споре Тютчева и Некрасова

Спикер СФ Матвиенко рассудила сенаторов Горячеву и Нарусову, цитировавших в споре поэтов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассудила сенаторов Светлану Горячеву и Людмилу Нарусову, проспоривших в среду на заседании палаты по поводу допустимости резкой критики в адрес западных политиков и процитировавших для иллюстрации своей позиции Федора Тютчева и Николая Некрасова.
"Нам хватит заниматься садомазохизмом, надо самих себя уважать. Необходимо, конечно, соблюдать дипломатическую и политическую культуру, но не пропускать русофобские выпады в адрес России. Во всем нужна правильная мера", - заявила Матвиенко.
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Дискуссия началась после того, как Горячева ответила на выступление Нарусовой, указавшей на недопустимость "агрессивной и уничижительной" риторики в адрес западных политиков. Такие выражения не только недипломатичны, но и недостойны такой великой державы, как Россия, сказала Нарусова. Ее реакцию вызвало выступление Горячевой, которая назвала представителей США и НАТО "кровавой сворой", а Запад - "сворой заляпанных невинной кровью политиканов".
"Вы меня, Людмила Борисовна, укорили за резкие высказывания в отношении Европы и бандеровского руководства Украины", - напомнила Горячева и процитировала стихотворение Тютчева со строчками: "Как перед ней ни гнитесь, господа, вам не снискать признанья от Европы".
В ответ Нарусова процитировала стихотворение Некрасова со строчками: "Люди холопского звания - сущие псы иногда, чем тяжелей наказание, тем им милей господа".
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ПолитикаЛюдмила НарусоваСветлана ГорячеваСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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