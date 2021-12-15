https://ria.ru/20211215/razminirovanie-1763770597.html
Алиев и Пашинян обсудили разминирование территорий в Карабахе
Алиев и Пашинян обсудили разминирование территорий в Карабахе - РИА Новости, 15.12.2021
Алиев и Пашинян обсудили разминирование территорий в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопрос разминирования территорий в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T07:12
2021-12-15T07:12
2021-12-15T07:12
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БАКУ, 15 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопрос разминирования территорий в Карабахе, сообщает азербайджанское государственное агентство "Азертадж"."На встрече (Алиева, Мишеля и Пашиняна в Брюсселе) на повестку дня был вынесен вопрос разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, выражена готовность Европейского союза оказать Азербайджану техническую помощь в этом направлении", - говорится в сообщении.Стороны пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы.Одновременно был широко обсужден вопрос открытия коммуникационных и транспортных линий. Армянская сторона подтвердила свое обязательство, связанное с прокладкой железнодорожной линии через ее территорию. Было отмечено, что Армения в скором времени приступит к прокладке железной дороги.Также была достигнута договоренность об обеспечении вопросов таможенного и пограничного контроля здесь на основе принципа взаимности. Обсуждения, связанные с определением маршрута автомобильной дороги, будут продолжены, пишет издание.
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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, брюссель, шарль мишель, евросовет, никол пашинян
Алиев и Пашинян обсудили разминирование территорий в Карабахе
Глава Евросовета Мишель обсудил с Алиевым и Пашиняном разминирование территорий в Карабахе