https://ria.ru/20211215/problemy-1763888030.html

Путин поручил устранить все проблемы в софинансировании проектов в регионах

Путин поручил устранить все проблемы в софинансировании проектов в регионах - РИА Новости, 15.12.2021

Путин поручил устранить все проблемы в софинансировании проектов в регионах

Владимир Путин попросил правительство совместно с комиссиями Госсовета проконтролировать, чтобы реальное софинансирование национальных проектов со стороны... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:37

2021-12-15T16:37

2021-12-15T18:13

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин попросил правительство совместно с комиссиями Госсовета проконтролировать, чтобы реальное софинансирование национальных проектов со стороны регионов соответствовало запланированному.Глава государства отметил, что в реализации этих инициатив уже есть результаты. Так, по словам Путина, выполнен годовой план по ремонту дорожной сети в городских агломерациях, где проживает около половины россиян. Также за девять месяцев 2021 года в новые квартиры переехали 120 тысяч человек.Президент призвал главу кабмина Михаила Мишустина определить приоритетные направления. Например, уделить больше внимания проблемам первичного звена здравоохранения, чтобы "не уходить за 2025 год". Главным показателем эффективности здесь он назвал удовлетворенность россиян.Федеральная программа национальных проектов рассчитана на 2019-2024 годы. Заявлены три основных направления: "Человеческий капитал" (сферы здравоохранения, образования, культуры, решение демографических проблем), "Комфортная среда для жизни" (дороги, экология) и "Экономический рост" (наука, МСП).

https://ria.ru/20211208/raskhody-1762708436.html

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общество, владимир путин, россия