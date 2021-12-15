https://ria.ru/20211215/potok-1763878426.html
Источник: на саммите ЕС могут поднять вопрос о "Северном потоке — 2"
Источник: на саммите ЕС могут поднять вопрос о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 15.12.2021
Источник: на саммите ЕС могут поднять вопрос о "Северном потоке — 2"
Лидеры ЕС на саммите в четверг могут поднять вопрос о "Северном потоке — 2" в контексте обсуждения энергетики или Украины, сообщил журналистам европейский... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:05
2021-12-15T16:05
2021-12-15T16:15
украина
евросоюз
северный поток — 2
россия
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в четверг могут поднять вопрос о "Северном потоке — 2" в контексте обсуждения энергетики или Украины, сообщил журналистам европейский источник.Последний в 2021 году саммит лидеров ЕС пройдет в очном формате в Брюсселе 16 декабря."Как таковой вопрос о "Северном потоке — 2" не стоит в повестке саммита, но он может обсуждаться как часть дискуссии по энергетике или Украине. Я думаю, некоторые лидеры могут понять этот вопрос", - сказал источник.
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украина, евросоюз, северный поток — 2, россия
16:05 15.12.2021 (обновлено: 16:15 15.12.2021)
Источник: на саммите ЕС могут поднять вопрос о "Северном потоке — 2"
Источник: на саммите ЕС могут поднять вопрос о "Северном потоке — 2"