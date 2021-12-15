https://ria.ru/20211215/pogoda-1763809301.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 15.12.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Облачная погода, снег и слабоотрицательная температура ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:54

2021-12-15T11:54

2021-12-15T11:54

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Облачная погода, снег и слабоотрицательная температура ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода будет более спокойная, чем накануне. В субботу облачно, местами небольшой снежок, минимальная в Москве – порядка минус 4-6, дневная – минус 1-3, по области – до минус 6", - рассказала Позднякова.По ее словам, в воскресенье будет больше осадков, чем в субботу, снег будет идти и ночью, и днем. Ночь будет облачная."Минимальная температура в пределах минус 5-10, максимальная – минус 1-6. Температура воздуха будет находиться в климатической норме. Сохранится плотный северо-западный ветер. Погоду будет определять циклон, который будет находиться близи столичного региона, поэтому погода будет более облачная и снежная, чем накануне", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20211205/sneg-1762249020.html

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москва, погода, татьяна позднякова