https://ria.ru/20211215/pogoda-1763809301.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 15.12.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Облачная погода, снег и слабоотрицательная температура ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:54
2021-12-15T11:54
2021-12-15T11:54
москва
погода
татьяна позднякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762554370_237:466:3049:2048_1920x0_80_0_0_f152eafe9fbd7cfc738553ac566aef85.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Облачная погода, снег и слабоотрицательная температура ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода будет более спокойная, чем накануне. В субботу облачно, местами небольшой снежок, минимальная в Москве – порядка минус 4-6, дневная – минус 1-3, по области – до минус 6", - рассказала Позднякова.По ее словам, в воскресенье будет больше осадков, чем в субботу, снег будет идти и ночью, и днем. Ночь будет облачная."Минимальная температура в пределах минус 5-10, максимальная – минус 1-6. Температура воздуха будет находиться в климатической норме. Сохранится плотный северо-западный ветер. Погоду будет определять циклон, который будет находиться близи столичного региона, поэтому погода будет более облачная и снежная, чем накануне", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20211205/sneg-1762249020.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762554370_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_1ce00f3617cd1319e8bcf3144a1b4359.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, татьяна позднякова
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Синоптик Позднякова: в Москве в выходные ожидаются облачная погода, снег и небольшой минус
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Облачная погода, снег и слабоотрицательная температура ожидаются в Москве
в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"В выходные погода будет более спокойная, чем накануне. В субботу облачно, местами небольшой снежок, минимальная в Москве – порядка минус 4-6, дневная – минус 1-3, по области – до минус 6", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в воскресенье будет больше осадков, чем в субботу, снег будет идти и ночью, и днем. Ночь будет облачная.
"Минимальная температура в пределах минус 5-10, максимальная – минус 1-6. Температура воздуха будет находиться в климатической норме. Сохранится плотный северо-западный ветер. Погоду будет определять циклон, который будет находиться близи столичного региона, поэтому погода будет более облачная и снежная, чем накануне", - добавила синоптик.