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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 15.12.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Облачная погода, снег и слабоотрицательная температура ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:54
2021-12-15T11:54
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Облачная погода, снег и слабоотрицательная температура ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода будет более спокойная, чем накануне. В субботу облачно, местами небольшой снежок, минимальная в Москве – порядка минус 4-6, дневная – минус 1-3, по области – до минус 6", - рассказала Позднякова.По ее словам, в воскресенье будет больше осадков, чем в субботу, снег будет идти и ночью, и днем. Ночь будет облачная."Минимальная температура в пределах минус 5-10, максимальная – минус 1-6. Температура воздуха будет находиться в климатической норме. Сохранится плотный северо-западный ветер. Погоду будет определять циклон, который будет находиться близи столичного региона, поэтому погода будет более облачная и снежная, чем накануне", - добавила синоптик.
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москва, погода, татьяна позднякова
11:54 15.12.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Синоптик Позднякова: в Москве в выходные ожидаются облачная погода, снег и небольшой минус

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина на Красной площади в Москве во время снегопада
Женщина на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Облачная погода, снег и слабоотрицательная температура ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные погода будет более спокойная, чем накануне. В субботу облачно, местами небольшой снежок, минимальная в Москве – порядка минус 4-6, дневная – минус 1-3, по области – до минус 6", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в воскресенье будет больше осадков, чем в субботу, снег будет идти и ночью, и днем. Ночь будет облачная.
"Минимальная температура в пределах минус 5-10, максимальная – минус 1-6. Температура воздуха будет находиться в климатической норме. Сохранится плотный северо-западный ветер. Погоду будет определять циклон, который будет находиться близи столичного региона, поэтому погода будет более облачная и снежная, чем накануне", - добавила синоптик.
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