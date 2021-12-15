В Подмосковье построят платформу МЦД "Битца-2"
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Подмосковье построят платформу МЦД "Битца-2", которая войдет в диаметр, связывающий Нахабино и Подольск, сообщает пресс-служба областного правительства.
Трехстороннее соглашение о строительстве платформы подписали вице-губернатор Игорь Тресков, заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони и президент ГК "ФСК" Владимир Воронин.
"Это первая в Подмосковье станция МЦД, которую построят за счет инвестора. Она крайне необходима - в Битце возводится новый микрорайон, четыре из 12 домов уже сданы. Всего здесь будет проживать 20 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Как отметил присутствовавший на церемонии губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в регионе почти 2 миллиона человек каждый день пользуются железнодорожным транспортом.
"Должна быть безопасность, комфорт. Мы, конечно, очень рассчитываем на наш совместный проект с Москвой и РЖД по МЦД-3 и МЦД–4. Это очень востребовано нашими жителями. Движение становится интенсивным и мы должны успевать делать безопасные переходы, современные - с лифтами, со всей необходимой инфраструктурой", - сказал он.
В пресс-службе добавили, что с целью снижения смертности на железных дорогах в Подмосковье планируют сделать 30 одноуровневых пешеходных переходов и семь разноуровневых, возвести ограждения вблизи железных дорог в населенных пунктах. Прорабатывается возможность строительства дополнительных разноуровневых транзитных переходов на линиях МЦД.
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