https://ria.ru/20211215/platforma-1763910403.html

В Подмосковье построят платформу МЦД "Битца-2"

В Подмосковье построят платформу МЦД "Битца-2" - РИА Новости, 15.12.2021

В Подмосковье построят платформу МЦД "Битца-2"

В Подмосковье построят платформу МЦД "Битца-2", которая войдет в диаметр, связывающий Нахабино и Подольск, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:42

2021-12-15T17:42

2021-12-15T17:42

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Подмосковье построят платформу МЦД "Битца-2", которая войдет в диаметр, связывающий Нахабино и Подольск, сообщает пресс-служба областного правительства.Трехстороннее соглашение о строительстве платформы подписали вице-губернатор Игорь Тресков, заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони и президент ГК "ФСК" Владимир Воронин.Как отметил присутствовавший на церемонии губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в регионе почти 2 миллиона человек каждый день пользуются железнодорожным транспортом.В пресс-службе добавили, что с целью снижения смертности на железных дорогах в Подмосковье планируют сделать 30 одноуровневых пешеходных переходов и семь разноуровневых, возвести ограждения вблизи железных дорог в населенных пунктах. Прорабатывается возможность строительства дополнительных разноуровневых транзитных переходов на линиях МЦД.

https://ria.ru/20201027/marshruty-1581757567.html

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московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, ржд, нахабино