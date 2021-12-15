https://ria.ru/20211215/pekha-1763899862.html

"Ему это нужно": Пьеха признался в финансовой помощи отцу

"Ему это нужно": Пьеха признался в финансовой помощи отцу - РИА Новости, 15.12.2021

"Ему это нужно": Пьеха признался в финансовой помощи отцу

Стас Пьеха признался, что помогает своему отцу финансово, несмотря на отсутствие теплых отношений. Пятрас Герулис проживает в Вильнюсе. С ним певец не общался... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:29

2021-12-15T17:29

2021-12-15T17:29

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стас Пьеха признался, что помогает своему отцу финансово, несмотря на отсутствие теплых отношений. Пятрас Герулис проживает в Вильнюсе. С ним певец не общался до сознательного возраста.По словам артиста в YouTube-шоу "Вместе", они увиделись несколько раз в зрелом возрасте, но близкого общения не получилось. Тем не менее Пьеха помогает родственнику финансово.В этом году в семье артиста произошел инцидент. Летом его сына Петра госпитализировали с травами и ушибами. Они были получены в результате конфликта с соседкой по коттеджу — женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Сообщалось, что женщина толкнула Петра на землю из-за того, что он проткнул ее надувной бассейн.

https://ria.ru/20211206/andreev-1762347768.html

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знаменитости, стас пьеха, шоу-бизнес