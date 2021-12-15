"Ему это нужно": Пьеха признался в финансовой помощи отцу
Пьеха признался в финансовой помощи отцу и отсутствии близких отношений с ним
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стас Пьеха признался, что помогает своему отцу финансово, несмотря на отсутствие теплых отношений. Пятрас Герулис проживает в Вильнюсе. С ним певец не общался до сознательного возраста.
"Если про родного папу говорить, то мы лет до 13-14 не виделись с ним, в моем сознательном возрасте. Его мама убрала сама. Когда мы увиделись, у меня не было чувства, что это отец. Ну, я понимал, что это родственник. Но кровное родство и родство душ – это абсолютно разные вещи", – рассказал певец.
По словам артиста в YouTube-шоу "Вместе", они увиделись несколько раз в зрелом возрасте, но близкого общения не получилось. Тем не менее Пьеха помогает родственнику финансово.
"Я поддерживаю его какими-то небольшими финансами. Так сложилось, что ему это нужно. Ну, и я считаю, что это нормально, с моей стороны – это наверное максимум, на который я готов", – заключил Стас.
В этом году в семье артиста произошел инцидент. Летом его сына Петра госпитализировали с травами и ушибами. Они были получены в результате конфликта с соседкой по коттеджу — женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Сообщалось, что женщина толкнула Петра на землю из-за того, что он проткнул ее надувной бассейн.