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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211215/pekha-1763899862.html
"Ему это нужно": Пьеха признался в финансовой помощи отцу
"Ему это нужно": Пьеха признался в финансовой помощи отцу - РИА Новости, 15.12.2021
"Ему это нужно": Пьеха признался в финансовой помощи отцу
Стас Пьеха признался, что помогает своему отцу финансово, несмотря на отсутствие теплых отношений. Пятрас Герулис проживает в Вильнюсе. С ним певец не общался... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:29
2021-12-15T17:29
шоубиз
знаменитости
стас пьеха
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стас Пьеха признался, что помогает своему отцу финансово, несмотря на отсутствие теплых отношений. Пятрас Герулис проживает в Вильнюсе. С ним певец не общался до сознательного возраста.По словам артиста в YouTube-шоу "Вместе", они увиделись несколько раз в зрелом возрасте, но близкого общения не получилось. Тем не менее Пьеха помогает родственнику финансово.В этом году в семье артиста произошел инцидент. Летом его сына Петра госпитализировали с травами и ушибами. Они были получены в результате конфликта с соседкой по коттеджу — женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Сообщалось, что женщина толкнула Петра на землю из-за того, что он проткнул ее надувной бассейн.
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знаменитости, стас пьеха, шоу-бизнес
17:29 15.12.2021
 
"Ему это нужно": Пьеха признался в финансовой помощи отцу

Пьеха признался в финансовой помощи отцу и отсутствии близких отношений с ним

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стас Пьеха признался, что помогает своему отцу финансово, несмотря на отсутствие теплых отношений. Пятрас Герулис проживает в Вильнюсе. С ним певец не общался до сознательного возраста.

"Если про родного папу говорить, то мы лет до 13-14 не виделись с ним, в моем сознательном возрасте. Его мама убрала сама. Когда мы увиделись, у меня не было чувства, что это отец. Ну, я понимал, что это родственник. Но кровное родство и родство душ – это абсолютно разные вещи", – рассказал певец.

По словам артиста в YouTube-шоу "Вместе", они увиделись несколько раз в зрелом возрасте, но близкого общения не получилось. Тем не менее Пьеха помогает родственнику финансово.

"Я поддерживаю его какими-то небольшими финансами. Так сложилось, что ему это нужно. Ну, и я считаю, что это нормально, с моей стороны – это наверное максимум, на который я готов", – заключил Стас.

В этом году в семье артиста произошел инцидент. Летом его сына Петра госпитализировали с травами и ушибами. Они были получены в результате конфликта с соседкой по коттеджу — женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Сообщалось, что женщина толкнула Петра на землю из-за того, что он проткнул ее надувной бассейн.
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