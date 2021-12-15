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Около двух миллионов тонн орготходов направили на переработку в Подмосковье
Около двух миллионов тонн орготходов направили на переработку в Подмосковье - РИА Новости, 15.12.2021
Около двух миллионов тонн орготходов направили на переработку в Подмосковье
Порядка двух миллионов тонн органических отходов направили на вторичную переработку в Подмосковье с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:14
2021-12-15T11:14
2021-12-15T11:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
евгений хромушин
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Порядка двух миллионов тонн органических отходов направили на вторичную переработку в Подмосковье с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.Всего с 2019 года подмосковные предприятия по переработке отходов (КПО) переработали более 5,1 миллионов тонн твердых коммунальных отходов."Население Подмосковья за несколько лет увеличилось почти на 3 миллиона человек, существенно вырос и объем образования бытовых отходов, в том числе органических, Остатки еды и продуктов питания на упаковке, все это жители выбрасывают в серые баки, расположенные рядом с их домами, далее региональные операторы отвозят их мусоровозами серого цвета на комплексы по переработке отходов", - приводятся слова вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.Больше всего органики переработал КПО "Восток", принадлежащий компании "Эколайн", объем выделенных органических отходов вырос в два раза, и составил более 0,4 миллионов тонн.Ежегодно в Подмосковье перерабатывает 7,5 миллионов тонн отходов, в том числе 3,4 миллионов тонн из Москвы. Всего за два с половиной года в Московской области построена эффективная, современная промышленная инфраструктура обращения с ТКО, закрыты все мусорные полигоны, введены в эксплуатацию 10 современных предприятий по переработке отходов, оснащенных оптическими сепараторами и самым современным оборудованием. Объем инвестиций в отрасль составил более 222 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211214/nadzor-1763653493.html
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московская область (подмосковье), евгений хромушин