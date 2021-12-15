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В Японии выявили 15 новых случаев заражения омикрон-штаммом

В Японии выявили 15 новых случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 15.12.2021

В Японии выявили 15 новых случаев заражения омикрон-штаммом

Еще 15 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:53

2021-12-15T15:53

2021-12-15T15:53

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ТОКИО, 15 дек - РИА Новости. Еще 15 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения.Данные носители штамма прибыли из-за границы - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, ОАЭ, Лесото, Танзании, Зимбабве и Конго с период с 7 по 12 декабря. У большинства нет симптомов заболевания, но есть случаи повышения температуры. Из 15 человек 11 прошли полный курс вакцинации, один человек не вакцинирован, относительно еще троих этот вопрос находится в стадии выяснения.В группу риска заражения включены 1100 пассажиров авиалайнеров, на которых заразившиеся прибыли в Японию. Минздрав настаивает на прохождении ими 14-дневного карантина.Таким образом, общее число заражений новым штаммом в Японии составило 32.

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в мире, япония, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса