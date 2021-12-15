В ЛНР почтили память погибших в Донбассе журналистов
В ЛНР прошел митинг-реквием в память о погибших в Донбассе журналистах
ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Митинг-реквием в память о погибших в Донбассе журналистах прошел на месте гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, в районе поселка Металлист под Луганском в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
В 1991 году по решению Союза журналистов России был учрежден День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В последние годы в России День памяти журналистов отмечается 15 декабря. В 2014 году, исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины погибли специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены орденом Мужества.
Журналисты – люди, которые рассказывают миру правду о происходящем на Донбассе, помогают прорывать информационную блокаду. К сожалению, ценой правды иногда становятся их жизни… Имена погибших при исполнении профессиональных обязанностей навсегда останутся в наших сердцах! pic.twitter.com/UeqnB4XCOc— Леонид Пасечник (@glavalnr) December 15, 2021
"Журналисты – люди, которые рассказывают миру правду о происходящем на Донбассе, помогают прорывать информационную блокаду. К сожалению, ценой правды иногда становятся их жизни… Имена погибших при исполнении профессиональных обязанностей навсегда останутся в наших сердцах!", - написал в среду в Twitter глава ЛНР Леонид Пасечник.
На митинге присутствовали местные жители, коллеги погибших, представители властей ЛНР и общественных организаций. Участники митинга возложили цветы к кресту на месте гибели журналистов и посетили школу в Металлисте, носящую имя Корнелюка и Волошина.
" Чувство потери не притупляется и никогда не притупится. Мы каждое утро, когда заходим в здание ВГТРК, видим портреты ребят. Игорь Корнелюк и Антон Волошин, это место, это все навсегда останется в памяти. Мы уже живем с этим. Тем более, здесь наша подшефная школа в Металлисте, дети подшефные. Они ждут встречи с нами, мы ждем встречи с ними. Мы постоянно здесь, постоянно их пытаемся поддержать каким-либо образом, поэтому это все стало уже частью нашей жизни, и ничего не поменялось и не притупилось, конечно",- рассказал РИА Новости главный оператор ВГТРК Константин Мучник, традиционно приезжающий в ЛНР в этот день и в день гибели своих коллег.
Заместитель министра информации ЛНР Юрий Першиков рассказал, что на место гибели журналистов часто приходят местные жители, и подчеркнул, что здесь считают подвигом ту работу, которую выполняли и выполняют военные журналисты.
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"На это место приходит молодежь, молодежь воспитывается на этом подвиге и это действительно подвиг, это гражданский подвиг, вроде бы мирное время, но люди погибли на войне. Никто не мог предположить, что на землю Донбасса придет война и сегодня, к сожалению, мы смотрим на войну, и смотрим, так или иначе, глазами журналистов", - заявил журналистам Першиков.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.