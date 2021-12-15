https://ria.ru/20211215/kurort-1763847794.html

Грязи, ванны и бювет: как поправить здоровье на курортах Кубани

Грязи, ванны и бювет: как поправить здоровье на курортах Кубани - РИА Новости, 15.12.2021

Грязи, ванны и бювет: как поправить здоровье на курортах Кубани

Около 40% турпотока Краснодарского края формируется в межсезонье, и одним из самых популярных направлений в это время становится бальнеология, сообщили краевые... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:41

2021-12-15T14:41

2021-12-15T14:41

краснодарский край

краснодарский край

горячий ключ

белореченский район

коронавирус covid-19

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Около 40% турпотока Краснодарского края формируется в межсезонье, и одним из самых популярных направлений в это время становится бальнеология, сообщили краевые власти.Лечебная база здравниц региона укрепляет здоровье своих гостей по различным направлениям, том числе: опорно-двигательного аппарата, гинекологии, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения. Как поясняют в Минкурортов региона, природные ресурсы края позволяют использовать в процедурах лечебные грязи и минеральные воды местного происхождения.Всего в регионе известно около 50 горячих источников, многие источники находятся также в разработке. Они расположены на территории 15 городов и районов края, среди которых Анапа, Сочи, Белореченский район и Горячий Ключ.Так, например, в Анапе расположены 6 месторождений минеральных вод с 12 типами минеральных вод и два месторождения лечебной грязи. Белореченский район славится своими месторождениями йодобромных минеральных вод, которые применяются при лечении заболеваний кожи, нервной, мочеполовой, костно-мышечной систем и соединительной ткани.В Горячем Ключе расположено 4 месторождения минеральных вод, один общедоступный питьевой бювет, его воды используются для ванн и питьевого лечения. Благодаря целебным грязям и минеральным источникам Ейский район называют одним из лучших бальнеологических и грязевых курортов на Азовском море. В районе открыты два месторождения минеральных вод – хлоридные натриевые слабо- и среднеминерализованные сероводородные йодные воды, и йодо-бромные борные воды, а также два месторождения лечебных грязей.В общей сложности сегодня в Краснодарском крае работают более 10 тысяч средств размещения, они могут единовременно принять около 600 тысяч отдыхающих. По системам "все включено" и "ультра все включено" открыты 80 отелей и гостиниц.

https://ria.ru/20211210/kurorty-1763064622.html

https://ria.ru/20211208/fotolenta-1762421132.html

https://ria.ru/20211203/kurorty-1762071085.html

краснодарский край

горячий ключ

белореченский район

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краснодарский край, горячий ключ, белореченский район, коронавирус covid-19