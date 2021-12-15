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Краснодарский край
https://ria.ru/20211215/kurort-1763847794.html
Грязи, ванны и бювет: как поправить здоровье на курортах Кубани
Грязи, ванны и бювет: как поправить здоровье на курортах Кубани - РИА Новости, 15.12.2021
Грязи, ванны и бювет: как поправить здоровье на курортах Кубани
Около 40% турпотока Краснодарского края формируется в межсезонье, и одним из самых популярных направлений в это время становится бальнеология, сообщили краевые... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:41
2021-12-15T14:41
краснодарский край
краснодарский край
горячий ключ
белореченский район
коронавирус covid-19
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Около 40% турпотока Краснодарского края формируется в межсезонье, и одним из самых популярных направлений в это время становится бальнеология, сообщили краевые власти.Лечебная база здравниц региона укрепляет здоровье своих гостей по различным направлениям, том числе: опорно-двигательного аппарата, гинекологии, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения. Как поясняют в Минкурортов региона, природные ресурсы края позволяют использовать в процедурах лечебные грязи и минеральные воды местного происхождения.Всего в регионе известно около 50 горячих источников, многие источники находятся также в разработке. Они расположены на территории 15 городов и районов края, среди которых Анапа, Сочи, Белореченский район и Горячий Ключ.Так, например, в Анапе расположены 6 месторождений минеральных вод с 12 типами минеральных вод и два месторождения лечебной грязи. Белореченский район славится своими месторождениями йодобромных минеральных вод, которые применяются при лечении заболеваний кожи, нервной, мочеполовой, костно-мышечной систем и соединительной ткани.В Горячем Ключе расположено 4 месторождения минеральных вод, один общедоступный питьевой бювет, его воды используются для ванн и питьевого лечения. Благодаря целебным грязям и минеральным источникам Ейский район называют одним из лучших бальнеологических и грязевых курортов на Азовском море. В районе открыты два месторождения минеральных вод – хлоридные натриевые слабо- и среднеминерализованные сероводородные йодные воды, и йодо-бромные борные воды, а также два месторождения лечебных грязей.В общей сложности сегодня в Краснодарском крае работают более 10 тысяч средств размещения, они могут единовременно принять около 600 тысяч отдыхающих. По системам "все включено" и "ультра все включено" открыты 80 отелей и гостиниц.
https://ria.ru/20211210/kurorty-1763064622.html
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краснодарский край, горячий ключ, белореченский район, коронавирус covid-19
14:41 15.12.2021
 

Грязи, ванны и бювет: как поправить здоровье на курортах Кубани

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи
Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Около 40% турпотока Краснодарского края формируется в межсезонье, и одним из самых популярных направлений в это время становится бальнеология, сообщили краевые власти.
"Круглый год курорты Краснодарского края принимают отдыхающих любого возраста с самыми разными предпочтениями. Всего в регионе работает около 200 санаториев и пансионатов с лечением", - уточнили в Минкурортов края.
Сочи - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 09:31Краснодарский край
На Кубани курорты ожидают 400 тысяч гостей в новогодние дни
Лечебная база здравниц региона укрепляет здоровье своих гостей по различным направлениям, том числе: опорно-двигательного аппарата, гинекологии, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения. Как поясняют в Минкурортов региона, природные ресурсы края позволяют использовать в процедурах лечебные грязи и минеральные воды местного происхождения.
"Состав воды в каждом минеральном и термальном источнике уникален по подбору солей и минералов, но все они оказывают благотворное воздействие на организм. В воде содержится бром, йод, кальций, натрий и другие не менее полезные вещества", - рассказали в министерстве.
Всего в регионе известно около 50 горячих источников, многие источники находятся также в разработке. Они расположены на территории 15 городов и районов края, среди которых Анапа, Сочи, Белореченский район и Горячий Ключ.
Деревянный арт-объект Алые паруса на набережной Анапы - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 10:00Краснодарский край
Прогулки по Анапе: чем хорош отдых на знаменитом курорте в межсезонье
Так, например, в Анапе расположены 6 месторождений минеральных вод с 12 типами минеральных вод и два месторождения лечебной грязи. Белореченский район славится своими месторождениями йодобромных минеральных вод, которые применяются при лечении заболеваний кожи, нервной, мочеполовой, костно-мышечной систем и соединительной ткани.
В Горячем Ключе расположено 4 месторождения минеральных вод, один общедоступный питьевой бювет, его воды используются для ванн и питьевого лечения. Благодаря целебным грязям и минеральным источникам Ейский район называют одним из лучших бальнеологических и грязевых курортов на Азовском море. В районе открыты два месторождения минеральных вод – хлоридные натриевые слабо- и среднеминерализованные сероводородные йодные воды, и йодо-бромные борные воды, а также два месторождения лечебных грязей.
В общей сложности сегодня в Краснодарском крае работают более 10 тысяч средств размещения, они могут единовременно принять около 600 тысяч отдыхающих. По системам "все включено" и "ультра все включено" открыты 80 отелей и гостиниц.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 17:25Краснодарский край
Курорты Кубани вышли на допандемийный уровень по количеству гостей
 
Краснодарский крайКраснодарский крайГорячий КлючБелореченский районКоронавирус COVID-19
 
 
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