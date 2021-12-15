https://ria.ru/20211215/kosmonavty-1763820772.html

Как спят и что пьют китайские космонавты. В КНР провели урок из космоса

Как спят и что пьют китайские космонавты. В КНР провели урок из космоса - РИА Новости, 15.12.2021

Как спят и что пьют китайские космонавты. В КНР провели урок из космоса

За последние десятилетия Китай сделал огромный прорыв в исследовании космоса: отправил миссии на Луну и Марс, готовится запустить свою космическую станцию... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:43

2021-12-15T12:43

2021-12-15T12:43

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МОСКВА, 15 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". За последние десятилетия Китай сделал огромный прорыв в исследовании космоса: отправил миссии на Луну и Марс, готовится запустить свою космическую станцию. Неудивительно, что тема космоса становится все более популярной среди китайцев. И наука о Вселенной доступна не только ученым и тайконавтам – так в Китае называют космонавтов. Погрузиться в исследования космоса могут и простые телезрители, причем сразу в космическом формате.Урок с орбитыТри тайконавта космической миссии "Шэньчжоу-13" провели внеземную лекцию. Урок проходил в прямом эфире, вещание шло прямо с сооружаемой космической станции "Тяньгун".Почти полторы тысячи китайских школьников и студентов поучаствовали в онлайн-экскурсии по станции, которую для них провели члены экипажа Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу.Ван Япин – первая женщина-тайконавт, полетевшая на "Тяньгун", провела учеников по жилым и рабочим помещениям в основном модуле будущей станции – "Тяньхэ". Ученикам показали спальни, туалет и кухню, где тайконавты сами готовят себе еду в невесомости. Кухонька на станции небольшая – микроволновая печь, маленький холодильник и диспенсер для воды. На станции есть даже мини-спортзал – беговая дорожка и спин-байк.Примечательно, что Ван Япин проводит такое занятие не впервые. Восемь лет назад она провела первую в истории страны лекцию в прямом эфире из космоса для более, чем 60 миллионов учеников средних и начальных школ Китая. Тогда она находилась на борту национального модуля космической лаборатории "Тяньгун-1". Это была вторая космическая лекция в истории человечества, первую провела астронавт NASA Барбара Рэддинг Морган в 2007 году с Международной космической станции.Наука для будущегоПоказали земным слушателям и зону для научных экспериментов. Е Гуанфу продемонстрировал как растут клетки в космосе в условиях невесомости. Исследователи сравнили рост и форму клеток в условиях искусственной гравитации и невесомости. Е Гуанфу показал студентам изображения клеток миокарда под флуоресцентным микроскопом. "Они выглядят невероятно в космосе, как будто они движутся", - сказал он, объяснив, что биение и мерцание происходили из-за биоэлектрической реакции живых клеток.Затем Е Гуанфу и Ван Япин объяснили, почему тайконавты не могут ходить в космосе как на Земле, и как они передвигаются в невесомости. Команда также провела эксперимент, чтобы показать, как отсутствие гравитации влияет на плавучесть предметов – она пропадает.Судя по тому, с каким интересом ученики задавали вопросы, такие лекции станут регулярными. Дети и подростки не только приблизятся к науке, и, возможно, сами захотят ею заниматься, но и проникнутся гордостью за достижения страны, считают учителя.Отбоя от вопросов с Земли не было. Кажется, лекция ничуть не утомила юных учеников, а напротив, вызвала еще большее любопытство: "Как вы спите на космической станции? Вы видели мерцающие НЛО и звезды? Каково это - сидеть в ракете и лететь в космос…"Ван Яли, ученицу третьего класса одной из гонконгских школ, больше всего впечатлил эксперимент с плавучестью. "Мяч для пинг-понга не будет плавать в воде в космосе, удивительно, насколько свойства предметов различаются в космосе и на земле!", - сказала она.Еще одного ученика заинтересовало, какую воду пью тайконавты. Ван Япин пояснила, что вода – переработанная. В космосе питьевая вода вырабатывается с помощью особой системы рециркуляции из мочи, конденсата от дыхания и пота. Такая система позволяет сэкономить до 100 миллионов юаней (около 15,5 миллионов долларов) за шесть месяцев, которые три космонавта проведут на орбите.Учитель физики одной из пекинских средних школ Ши И участвовала в "космическом уроке" еще в 2013 году. С тех пор, полагает она, интерес молодежи к науке непрерывно растет, и государство вкладывает в это немалые деньги.Космические планыЭкипаж "Шэньчжоу-13" присоединился к основному модулю "Тяньхэ" 16 октября. На строящейся станции он пробудет шесть месяцев – на сегодняшний день это самая продолжительная пилотируемая миссия китайских космонавтов.В 2021 году Китай уже провел четыре запуска — основного модуля "Тяньхэ" в апреле, грузового космического корабля "Тяньчжоу-2" в мае, пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12" в июне и грузового космического корабля "Тяньчжоу-3" в сентябре.На 2022 год Китай планирует шесть миссий, в том числе, запуск лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэнтянь", двух грузовых космических кораблей и двух пилотируемых космических кораблей. Они должны завершить строительство первой китайской космической станции.

https://ria.ru/20211202/translyatsiya-1761787293.html

https://ria.ru/20211015/kitay-1754808172.html

https://ria.ru/20211117/kosmos-1759399221.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/kitay-1754611838.html

https://ria.ru/20210917/korabl-1750450681.html

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китай, международная космическая станция (мкс), марс, земля, космос