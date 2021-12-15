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Путин и Си Цзиньпин договорились об усилении совместной борьбы с COVID-19
Путин и Си Цзиньпин договорились об усилении совместной борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2021
Путин и Си Цзиньпин договорились об усилении совместной борьбы с COVID-19
Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились об укреплении контактов между профильными ведомствами по борьбе с коронавирусом, заявил журналистам... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:58
2021-12-15T13:58
2021-12-15T13:58
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились об укреплении контактов между профильными ведомствами по борьбе с коронавирусом, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков."Подробно обсуждались вопросы дальнейшей совместной работы по пандемии, договорились об укреплении рабочих контактов между профильными санитарно-эпидемиологическими ведомствами, отмечено важное значение организации и производства в Китае российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", - сказал он.По его словам, достигнутые договоренности предполагают выпуск более 150 миллионов доз препаратов в год.
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в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, здоровье - общество, юрий ушаков, россия, коронавирус covid-19
Путин и Си Цзиньпин договорились об усилении совместной борьбы с COVID-19
Россия и Китай договорились об укреплении контактов по борьбе с COVID-19