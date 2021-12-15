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В Гонконге завершилась эвакуация из горящего торгового центра

В Гонконге завершилась эвакуация из горящего торгового центра - РИА Новости, 15.12.2021

В Гонконге завершилась эвакуация из горящего торгового центра

Эвакуация из горящего ТЦ в Гонконге завершена, число госпитализированных увеличилось до 14, сообщает новостной портал HK01. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:59

2021-12-15T11:59

2021-12-15T13:30

в мире

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ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Эвакуация из горящего ТЦ в Гонконге завершена, число госпитализированных увеличилось до 14, сообщает новостной портал HK01."Полиция сообщила, что число госпитализированных возросло до 14 человек - 13 женщин и один мужчина. По меньшей мере 1269 человек были эвакуированы, эвакуация завершена", - говорится в сообщении.Ранее издание South China Morning Post сообщило, что спасатели эвакуировали около 1,2 тысячи человек из горящего торгового центра в Гонконге, число пострадавших состовляло 13.Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге начался в 12.37 по местному времени (7.37 мск), как раз в обеденный перерыв.В здании, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов. Причины возгорания по-прежнему неизвестны.По данным портала HK01, в торговом центре ведутся ремонтные работы. Этажи с первого по пятый закрыты на ремонт, шестой открыт. Большое количество людей пыталось выбраться по аварийной лестнице, но всё было окутано дымом, в итоге им пришлось отправиться на площадку пятого этажа, чтобы дождаться пожарных.

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