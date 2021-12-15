https://ria.ru/20211215/golosovanie-1763813561.html
В ЦИК оценили вероятность многодневного голосования на следующих выборах
В ЦИК оценили вероятность многодневного голосования на следующих выборах - РИА Новости, 15.12.2021
В ЦИК оценили вероятность многодневного голосования на следующих выборах
Вероятность проведения многодневного голосования на последующих выборах в России высока, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:10
2021-12-15T12:10
2021-12-15T12:49
политика
выборы
голосование
цик рф
элла памфилова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573444933_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd038657b1c60c27955ecd323307fc41.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вероятность проведения многодневного голосования на последующих выборах в России высока, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Видимо, пандемия становится перманентным состоянием нашей жизни, в любом случае, вероятность проведения многодневного голосования очень высока и на последующих выборах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
https://ria.ru/20211215/doklad-1763814200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573444933_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7057dfeeaf810a78d265ef236e8e009.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, выборы, голосование, цик рф, элла памфилова, россия
12:10 15.12.2021 (обновлено: 12:49 15.12.2021)
В ЦИК оценили вероятность многодневного голосования на следующих выборах
Памфилова: вероятность проведения многодневного голосования на последующих выборах высока