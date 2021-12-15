https://ria.ru/20211215/golosovanie-1763813561.html

В ЦИК оценили вероятность многодневного голосования на следующих выборах

В ЦИК оценили вероятность многодневного голосования на следующих выборах - РИА Новости, 15.12.2021

В ЦИК оценили вероятность многодневного голосования на следующих выборах

Вероятность проведения многодневного голосования на последующих выборах в России высока, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:10

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2021-12-15T12:49

политика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вероятность проведения многодневного голосования на последующих выборах в России высока, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Видимо, пандемия становится перманентным состоянием нашей жизни, в любом случае, вероятность проведения многодневного голосования очень высока и на последующих выборах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

https://ria.ru/20211215/doklad-1763814200.html

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политика, выборы, голосование, цик рф, элла памфилова, россия