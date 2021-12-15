https://ria.ru/20211215/golikova-1763868102.html
Голикова призвала финансировать первичное звено медицины с опережением
Голикова призвала финансировать первичное звено медицины с опережением - РИА Новости, 15.12.2021
Голикова призвала финансировать первичное звено медицины с опережением
Финансировать первичное звено здравоохранения нужно опережающими темпами, чтобы делать закупки по более низким ценам, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:37
2021-12-15T15:37
2021-12-15T15:43
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Финансировать первичное звено здравоохранения нужно опережающими темпами, чтобы делать закупки по более низким ценам, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин спросил у Голиковой, принято ли уже окончательное решение по индексации средств, предусмотренных на весь период реализации проекта по модернизации первичного звена здравоохранения."Пока решения на этот счет нет, поэтому я и сказала, что нам бы хотелось, чтобы те параметры, которые мы изначально с вами закладывали при планировании этой программы, еще раз повторю эту цифру: 500 миллиардов рублей, чтобы это было опережающими темпами", - отметила Голикова.Она пояснила, что промышленность должна понимать, на какие параметры производства может рассчитывать. При опережающих темпах закупки можно было бы делать большими объемами по более низким ценам, добавила Голикова.Она отметила, что обсудила этот вопрос с главой Минфина Антоном Силуановым, но "пока... о решении не договорились". Голикова также обратила внимание на важность долгосрочных контрактов.
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общество, татьяна голикова, россия
15:37 15.12.2021 (обновлено: 15:43 15.12.2021)
Голикова призвала финансировать первичное звено медицины с опережением
Вице-премьер Голикова призвала финансировать первичное звено здравоохранения с опережением
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Финансировать первичное звено здравоохранения нужно опережающими темпами, чтобы делать закупки по более низким ценам, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин спросил у Голиковой, принято ли уже окончательное решение по индексации средств, предусмотренных на весь период реализации проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.
"Пока решения на этот счет нет, поэтому я и сказала, что нам бы хотелось, чтобы те параметры, которые мы изначально с вами закладывали при планировании этой программы, еще раз повторю эту цифру: 500 миллиардов рублей, чтобы это было опережающими темпами", - отметила Голикова.
Она пояснила, что промышленность должна понимать, на какие параметры производства может рассчитывать. При опережающих темпах закупки можно было бы делать большими объемами по более низким ценам, добавила Голикова.
Она отметила, что обсудила этот вопрос с главой Минфина Антоном Силуановым
, но "пока... о решении не договорились". Голикова также обратила внимание на важность долгосрочных контрактов.