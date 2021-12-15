https://ria.ru/20211215/festival-1763816028.html

В Шуе в третий раз пройдет фестиваль "Русское Рождество"

В Шуе в третий раз пройдет фестиваль "Русское Рождество" - РИА Новости, 15.12.2021

В Шуе в третий раз пройдет фестиваль "Русское Рождество"

В Шуе Ивановской области с 6 по 9 января в третий раз пройдет масштабный фестиваль, посвященный православному празднику Рождества Христова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:35

2021-12-15T12:35

2021-12-15T12:47

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ИВАНОВО, 15 дек – РИА Новости. В Шуе Ивановской области с 6 по 9 января в третий раз пройдет масштабный фестиваль, посвященный православному празднику Рождества Христова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, уже 25-26 декабря на центральной площади Шуи начнет работать Рождественская ярмарка, которая соберет ремесленников и фермеров из разных городов Ивановской области. В эти же даты откроется движение ретропоезда по направлению "Иваново – Шуя – Иваново". В состав поезда войдут новые вагоны знаменитого "Рускеальского экспресса", а возглавит их полюбившийся гостям фестиваля исторический паровоз.С 6 по 9 января гости фестиваля смогут посетить уникальный "Парк Рождественского Чуда", где вновь презентуют масштабную инсталляцию - результат совместного творчества классических художников Палеха и актуальных мультимедиа-художников.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский пригласил на фестиваль жителей региона и гостей области.Все мероприятия фестиваля пройдут с соблюдением регламентов, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211201/osveschenie-1761597982.html

https://ria.ru/20210524/ivanovo-1733613941.html

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шуя, ивановская область, станислав воскресенский, россия, новости - туризм