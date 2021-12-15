Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211215/festival-1763816028.html
В Шуе в третий раз пройдет фестиваль "Русское Рождество"
В Шуе в третий раз пройдет фестиваль "Русское Рождество" - РИА Новости, 15.12.2021
В Шуе в третий раз пройдет фестиваль "Русское Рождество"
В Шуе Ивановской области с 6 по 9 января в третий раз пройдет масштабный фестиваль, посвященный православному празднику Рождества Христова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:35
2021-12-15T12:47
ивановская область
шуя
ивановская область
станислав воскресенский
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763816598_142:0:1280:640_1920x0_80_0_0_92072aee6ebdee7958488354a2c0665d.jpg
ИВАНОВО, 15 дек – РИА Новости. В Шуе Ивановской области с 6 по 9 января в третий раз пройдет масштабный фестиваль, посвященный православному празднику Рождества Христова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, уже 25-26 декабря на центральной площади Шуи начнет работать Рождественская ярмарка, которая соберет ремесленников и фермеров из разных городов Ивановской области. В эти же даты откроется движение ретропоезда по направлению "Иваново – Шуя – Иваново". В состав поезда войдут новые вагоны знаменитого "Рускеальского экспресса", а возглавит их полюбившийся гостям фестиваля исторический паровоз.С 6 по 9 января гости фестиваля смогут посетить уникальный "Парк Рождественского Чуда", где вновь презентуют масштабную инсталляцию - результат совместного творчества классических художников Палеха и актуальных мультимедиа-художников.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский пригласил на фестиваль жителей региона и гостей области.Все мероприятия фестиваля пройдут с соблюдением регламентов, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211201/osveschenie-1761597982.html
https://ria.ru/20210524/ivanovo-1733613941.html
шуя
ивановская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763816598_378:0:1231:640_1920x0_80_0_0_17ad1b6c86a097ec65df58abfd310095.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шуя, ивановская область, станислав воскресенский, россия, новости - туризм
12:35 15.12.2021 (обновлено: 12:47 15.12.2021)
 

В Шуе в третий раз пройдет фестиваль "Русское Рождество"

© Фото : правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковУкрашения к фестивалю "Русское Рождество" в Шуя Ивановской область
Украшения к фестивалю Русское Рождество в Шуя Ивановской область - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 15 дек – РИА Новости. В Шуе Ивановской области с 6 по 9 января в третий раз пройдет масштабный фестиваль, посвященный православному празднику Рождества Христова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Это красочное мероприятие возрождает православные традиции встречи главного зимнего праздника и приобщает к ним жителей и гостей области. В конце декабря Шую украсит рождественская иллюминация и символ фестиваля "Русское Рождество" - световая инсталляция "Храм", установленная в память об одном из самых красивых и древних храмов Шуи, уничтоженном в 1930 году, - храме Спаса Нерукотворного", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, уже 25-26 декабря на центральной площади Шуи начнет работать Рождественская ярмарка, которая соберет ремесленников и фермеров из разных городов Ивановской области. В эти же даты откроется движение ретропоезда по направлению "Иваново – Шуя – Иваново". В состав поезда войдут новые вагоны знаменитого "Рускеальского экспресса", а возглавит их полюбившийся гостям фестиваля исторический паровоз.
Города России. Иваново - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 11:29Ивановская область
В Иванове установят освещение на более чем 90% улиц
С 6 по 9 января гости фестиваля смогут посетить уникальный "Парк Рождественского Чуда", где вновь презентуют масштабную инсталляцию - результат совместного творчества классических художников Палеха и актуальных мультимедиа-художников.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский пригласил на фестиваль жителей региона и гостей области.
"Конечно, этот праздник Шуя заслужила, Ивановская область его заслужила, люди заслужили. Непростые два года - и 2020-й, и 2021-й, согласитесь. В России и Новый год, и Рождество – это такая пора, когда люди думают о хорошем, и надо так и делать. Всех приглашаю. Думаю, что всё пройдет на высоком уровне и самое главное – на безопасном", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.
Все мероприятия фестиваля пройдут с соблюдением регламентов, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Сергей Соловьев на выставке Светлый путь. Фестиваль современного искусства Фабрика авангарда в Иваново
24 мая, 15:31Культура
В Иванове прошел фестиваль современного искусства “Фабрика авангарда”
 
Ивановская областьШуяИвановская областьСтанислав ВоскресенскийРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
23:56МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
Лента новостейМолния
"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине