12:35 15.12.2021 (обновлено: 12:47 15.12.2021)
В Шуе в третий раз пройдет фестиваль "Русское Рождество"
© Фото : правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковУкрашения к фестивалю "Русское Рождество" в Шуя Ивановской область
ИВАНОВО, 15 дек – РИА Новости. В Шуе Ивановской области с 6 по 9 января в третий раз пройдет масштабный фестиваль, посвященный православному празднику Рождества Христова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Это красочное мероприятие возрождает православные традиции встречи главного зимнего праздника и приобщает к ним жителей и гостей области. В конце декабря Шую украсит рождественская иллюминация и символ фестиваля "Русское Рождество" - световая инсталляция "Храм", установленная в память об одном из самых красивых и древних храмов Шуи, уничтоженном в 1930 году, - храме Спаса Нерукотворного", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, уже 25-26 декабря на центральной площади Шуи начнет работать Рождественская ярмарка, которая соберет ремесленников и фермеров из разных городов Ивановской области. В эти же даты откроется движение ретропоезда по направлению "Иваново – Шуя – Иваново". В состав поезда войдут новые вагоны знаменитого "Рускеальского экспресса", а возглавит их полюбившийся гостям фестиваля исторический паровоз.
С 6 по 9 января гости фестиваля смогут посетить уникальный "Парк Рождественского Чуда", где вновь презентуют масштабную инсталляцию - результат совместного творчества классических художников Палеха и актуальных мультимедиа-художников.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский пригласил на фестиваль жителей региона и гостей области.
"Конечно, этот праздник Шуя заслужила, Ивановская область его заслужила, люди заслужили. Непростые два года - и 2020-й, и 2021-й, согласитесь. В России и Новый год, и Рождество – это такая пора, когда люди думают о хорошем, и надо так и делать. Всех приглашаю. Думаю, что всё пройдет на высоком уровне и самое главное – на безопасном", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.
Все мероприятия фестиваля пройдут с соблюдением регламентов, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.