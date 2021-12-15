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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211215/eilish-1763802089.html
Билли Айлиш рассказала, как переболела коронавирусом
Билли Айлиш рассказала, как переболела коронавирусом - РИА Новости, 15.12.2021
Билли Айлиш рассказала, как переболела коронавирусом
Билли Айлиш рассказала, как перенесла коронавирус, сообщает The Guardian. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:51
2021-12-15T13:51
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Билли Айлиш рассказала, как перенесла коронавирус, сообщает The Guardian. По словам артистки, ковидом она заразилась в августе, проболела два месяца и до сих пор пытается справиться с последствиями недуга. Несмотря на то, что певица чувствовала себя ужасно, она уверена: все могло бы закончится гораздо хуже. "Думаю, если бы у меня не было прививки, то я бы умерла, — заявила 19-летняя звезда. — Вакцина — потрясающая вещь. Благодаря ей мои родители, брат Финнеас и друзья не заразились". Недавно стало известно, что Айлиш попала в число номинантов на премию Грэмми по итогам 2021 года. Она поборется за победу в семи категориях.
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звезды, знаменитости, новости культуры, музыка, билли айлиш
13:51 15.12.2021
 
Билли Айлиш рассказала, как переболела коронавирусом

Билли Айлиш рассказала, как перенесла коронавирус и о последствиях болезни

© @billieeilish/InstagramКадр из тизера клипа Билли Айлиш
Кадр из тизера клипа Билли Айлиш
© @billieeilish/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Билли Айлиш рассказала, как перенесла коронавирус, сообщает The Guardian.
По словам артистки, ковидом она заразилась в августе, проболела два месяца и до сих пор пытается справиться с последствиями недуга. Несмотря на то, что певица чувствовала себя ужасно, она уверена: все могло бы закончится гораздо хуже.
"Думаю, если бы у меня не было прививки, то я бы умерла, — заявила 19-летняя звезда. — Вакцина — потрясающая вещь. Благодаря ей мои родители, брат Финнеас и друзья не заразились".
Недавно стало известно, что Айлиш попала в число номинантов на премию Грэмми по итогам 2021 года. Она поборется за победу в семи категориях.
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