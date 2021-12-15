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В Москве вновь пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев
В Москве вновь пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев - РИА Новости, 15.12.2021
В Москве вновь пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев
Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в Москве со 2 января по 20 февраля 2022 года, сообщил в среду заместитель... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:15
2021-12-15T09:15
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в Москве со 2 января по 20 февраля 2022 года, сообщил в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время в проекте "Активный гражданин" проходит голосование, где жители могут выбрать удобные пункты приема хвойных деревьев или предложить альтернативные адреса. Всего в разных районах планируется разместить 534 пункта, 11 пунктов появятся на природных территориях.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений."Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп", - заключил Бирюков.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:15 15.12.2021
 
В Москве вновь пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев

Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве со 2 января по 20 февраля

© РИА Новости / Евгений ОдиноковАкция "Елочный круговорот" в Москве
Акция Елочный круговорот в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в Москве со 2 января по 20 февраля 2022 года, сообщил в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время в проекте "Активный гражданин" проходит голосование, где жители могут выбрать удобные пункты приема хвойных деревьев или предложить альтернативные адреса. Всего в разных районах планируется разместить 534 пункта, 11 пунктов появятся на природных территориях.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений.
"Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп", - заключил Бирюков.
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