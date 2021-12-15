https://ria.ru/20211215/aktsiya-1763777907.html

В Москве вновь пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев

В Москве вновь пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев - РИА Новости, 15.12.2021

В Москве вновь пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев

Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в Москве со 2 января по 20 февраля 2022 года, сообщил в среду заместитель... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:15

2021-12-15T09:15

2021-12-15T09:15

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в Москве со 2 января по 20 февраля 2022 года, сообщил в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время в проекте "Активный гражданин" проходит голосование, где жители могут выбрать удобные пункты приема хвойных деревьев или предложить альтернативные адреса. Всего в разных районах планируется разместить 534 пункта, 11 пунктов появятся на природных территориях.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений."Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп", - заключил Бирюков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211215/gorod-1763729164.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы