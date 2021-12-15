https://ria.ru/20211215/aktsiya-1763777907.html
В Москве вновь пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев
В Москве вновь пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев - РИА Новости, 15.12.2021
В Москве вновь пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев
Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в Москве со 2 января по 20 февраля 2022 года, сообщил в среду заместитель... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:15
2021-12-15T09:15
2021-12-15T09:15
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/71/1563717188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_989416d7d238d210b6550fff1babd61d.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в Москве со 2 января по 20 февраля 2022 года, сообщил в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время в проекте "Активный гражданин" проходит голосование, где жители могут выбрать удобные пункты приема хвойных деревьев или предложить альтернативные адреса. Всего в разных районах планируется разместить 534 пункта, 11 пунктов появятся на природных территориях.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений."Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп", - заключил Бирюков.
https://radiosputnik.ria.ru/20211215/gorod-1763729164.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/71/1563717188_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c23bcfba77f9ff75c03db6acc00ac31b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
В Москве вновь пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев
Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве со 2 января по 20 февраля
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в Москве
со 2 января по 20 февраля 2022 года, сообщил в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков
.
"Акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время в проекте "Активный гражданин" проходит голосование, где жители могут выбрать удобные пункты приема хвойных деревьев или предложить альтернативные адреса. Всего в разных районах планируется разместить 534 пункта, 11 пунктов появятся на природных территориях.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений.
"Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп", - заключил Бирюков.