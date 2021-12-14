https://ria.ru/20211214/vaktsinatsiya-1763655550.html

В Тюмени оштрафовали медсестру за ложные данные о вакцинации от COVID-19

В Тюмени оштрафовали медсестру за ложные данные о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021

В Тюмени оштрафовали медсестру за ложные данные о вакцинации от COVID-19

Ленинский суд Тюмени рассмотрел уголовное дело медсестры областной клинической больницы №2, которая за плату вносила в реестр вакцинированных от COVID-19 ложные РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:58

2021-12-14T13:58

2021-12-14T13:58

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происшествия

вакцинация

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тюменская область

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коронавирусы

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ТЮМЕНЬ, 14 дек - РИА Новости. Ленинский суд Тюмени рассмотрел уголовное дело медсестры областной клинической больницы №2, которая за плату вносила в реестр вакцинированных от COVID-19 ложные сведения, и оштрафовал ее на 100 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.В суде установлено, что медсестра областной клинической больницы №2 с 11 июня по 2 августа за вознаграждение в 23 000 рублей вносила в специальный регистр вакцинированных недостоверные сведения о прохождении граждан вакцинации против COVID-19 без фактического её проведения."Суд признал ее виновной в искажении информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией (ч. 1 ст. 237 УК РФ) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.Подсудимая в судебном заседании вину признала полностью, в содеянном раскаялась. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения РИА Новости сообщили, что данный сотрудник в ОКБ-2 уже не работает.

https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762918862.html

https://ria.ru/20211209/prodazha-1762863202.html

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