https://ria.ru/20211214/trutnev-1763600921.html

Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке

Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке - РИА Новости, 14.12.2021

Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам осмотра ряда объектов на побережье Авачинской... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:23

2021-12-14T09:23

2021-12-14T09:23

камчатский край

юрий трутнев

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам осмотра ряда объектов на побережье Авачинской губы раскритиковал работу Росприроднадзора, которая ведется в Камчатском крае."Мы сегодня смотрели ряд инвестпроектов на берегу Авачинской бухты и не могли не обратить внимание на то, что Авачинская бухта грязная. Я сегодня приглашал Росприроднадзор, считаю, что они работают плохо. Я их попросил принять меры. В следующий раз приеду, проверю всё это. А пока меня на территории нет, этим будет заниматься главный федеральный инспектор. Все надо приводить в порядок", — сказал Трутнев журналистам.Вице-премьер добавил, что проблемы эрозии, разрушенных берегов - тоже работа Росприроднадзора."Росприроднадзору надо рукава засучить и взяться за работу", — добавил он.

https://realty.ria.ru/20211213/trutnev-1763442454.html

камчатский край

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камчатский край, юрий трутнев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия