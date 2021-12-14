Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/trutnev-1763600921.html
Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке
Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке - РИА Новости, 14.12.2021
Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке
Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам осмотра ряда объектов на побережье Авачинской... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:23
2021-12-14T09:23
камчатский край
юрий трутнев
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2246f28d6a265c37a6c16dad08a36c2f.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам осмотра ряда объектов на побережье Авачинской губы раскритиковал работу Росприроднадзора, которая ведется в Камчатском крае."Мы сегодня смотрели ряд инвестпроектов на берегу Авачинской бухты и не могли не обратить внимание на то, что Авачинская бухта грязная. Я сегодня приглашал Росприроднадзор, считаю, что они работают плохо. Я их попросил принять меры. В следующий раз приеду, проверю всё это. А пока меня на территории нет, этим будет заниматься главный федеральный инспектор. Все надо приводить в порядок", — сказал Трутнев журналистам.Вице-премьер добавил, что проблемы эрозии, разрушенных берегов - тоже работа Росприроднадзора."Росприроднадзору надо рукава засучить и взяться за работу", — добавил он.
https://realty.ria.ru/20211213/trutnev-1763442454.html
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_55b6715fe0fbc6c71e6e1b30d9ef72b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, юрий трутнев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия
09:23 14.12.2021
 
Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке

Вице-премьер Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам осмотра ряда объектов на побережье Авачинской губы раскритиковал работу Росприроднадзора, которая ведется в Камчатском крае.
"Мы сегодня смотрели ряд инвестпроектов на берегу Авачинской бухты и не могли не обратить внимание на то, что Авачинская бухта грязная. Я сегодня приглашал Росприроднадзор, считаю, что они работают плохо. Я их попросил принять меры. В следующий раз приеду, проверю всё это. А пока меня на территории нет, этим будет заниматься главный федеральный инспектор. Все надо приводить в порядок", — сказал Трутнев журналистам.
Вице-премьер добавил, что проблемы эрозии, разрушенных берегов - тоже работа Росприроднадзора.
"Росприроднадзору надо рукава засучить и взяться за работу", — добавил он.
Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 12:44
Трутнев пообещал контролировать строительство нового аэропорта Камчатки
 
Камчатский крайЮрий ТрутневФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничества
10:18Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса
10:16Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
10:12В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны
10:04На зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублей
09:56Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море
09:55"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газ
09:46Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок
09:38Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек
09:33Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света
09:32Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции
09:32Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров
09:27Аналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовых
09:26В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия
09:25Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19
09:23Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке
09:22Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту
09:21Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией
09:21Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь
09:17Правительство утвердило план развития Норильска
Лента новостейМолния
Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничестваМясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавирусаЦены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометровВ Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войныНа зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублейРоссийские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газЖитель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срокЖитель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человекБолее 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без светаПодозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полицииСугробы в Москве выросли до 30 сантиметровАналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовыхВ подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятияВрач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на КамчаткеСпутники связи "Экспресс" вышли на орбитуАрмения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с ТурциейСудно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в СевастопольПравительство утвердило план развития Норильска