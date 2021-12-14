Тверь вошла в топ-10 рейтинга по качеству общественного транспорта
Ежегодный рейтинг опубликовал Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования Simetra. Компания оценила городской пассажирский транспорт в 76 городах России без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Для подсчета был выбран 51 показатель. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей: физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной системы, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. На основании этих данных был составлен общий рейтинг городов.
"Столица Верхневолжья также стала лучшим городом рейтинга в Центральном федеральном округе. Такую высокую оценку регион получил благодаря запуску новой транспортной модели", - отметили в пресс-службе.
Наиболее высокие оценки работающий в Тверской области "Транспорт Верхневолжья" получил по ценовой доступности, а также комфорту и удобству. Расширился функционал транспортной карты, появилось транспортное приложение, улучшились характеристики используемого подвижного состава.
В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России начала модернизацию системы общественного транспорта.
"Наш опыт тиражируется и позиционируется как успешный проект в Центральном федеральном округе. Важно связать всю нашу область единой маршрутной сетью, обеспечить надежное транспортное сообщение, безопасность и качество услуг", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
Сейчас новая модель пассажирских перевозок действует в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. В марте 2022 года новая транспортная модель появится в Конаковском районе.