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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211214/transport-1763696646.html
Тверь вошла в топ-10 рейтинга по качеству общественного транспорта
Тверь вошла в топ-10 рейтинга по качеству общественного транспорта - РИА Новости, 14.12.2021
Тверь вошла в топ-10 рейтинга по качеству общественного транспорта
Тверь вошла в топ-10 рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, показав высокие темпы развития пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:07
2021-12-14T17:07
тверская область
конаковский район
москва
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. Тверь вошла в топ-10 рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, показав высокие темпы развития пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ежегодный рейтинг опубликовал Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования Simetra. Компания оценила городской пассажирский транспорт в 76 городах России без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Для подсчета был выбран 51 показатель. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей: физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной системы, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. На основании этих данных был составлен общий рейтинг городов.Наиболее высокие оценки работающий в Тверской области "Транспорт Верхневолжья" получил по ценовой доступности, а также комфорту и удобству. Расширился функционал транспортной карты, появилось транспортное приложение, улучшились характеристики используемого подвижного состава.В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России начала модернизацию системы общественного транспорта.Сейчас новая модель пассажирских перевозок действует в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. В марте 2022 года новая транспортная модель появится в Конаковском районе.
https://ria.ru/20211019/rudenya-1755278658.html
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конаковский район, москва, игорь руденя, россия
17:07 14.12.2021
 

Тверь вошла в топ-10 рейтинга по качеству общественного транспорта

© Фото : Правительство Тверской областиАвтобусы Тверской области
Автобусы Тверской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. Тверь вошла в топ-10 рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, показав высокие темпы развития пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ежегодный рейтинг опубликовал Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования Simetra. Компания оценила городской пассажирский транспорт в 76 городах России без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Для подсчета был выбран 51 показатель. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей: физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной системы, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. На основании этих данных был составлен общий рейтинг городов.
"Столица Верхневолжья также стала лучшим городом рейтинга в Центральном федеральном округе. Такую высокую оценку регион получил благодаря запуску новой транспортной модели", - отметили в пресс-службе.
Наиболее высокие оценки работающий в Тверской области "Транспорт Верхневолжья" получил по ценовой доступности, а также комфорту и удобству. Расширился функционал транспортной карты, появилось транспортное приложение, улучшились характеристики используемого подвижного состава.
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В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России начала модернизацию системы общественного транспорта.
"Наш опыт тиражируется и позиционируется как успешный проект в Центральном федеральном округе. Важно связать всю нашу область единой маршрутной сетью, обеспечить надежное транспортное сообщение, безопасность и качество услуг", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
Сейчас новая модель пассажирских перевозок действует в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. В марте 2022 года новая транспортная модель появится в Конаковском районе.
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