https://ria.ru/20211214/transport-1763696646.html

Тверь вошла в топ-10 рейтинга по качеству общественного транспорта

Тверь вошла в топ-10 рейтинга по качеству общественного транспорта - РИА Новости, 14.12.2021

Тверь вошла в топ-10 рейтинга по качеству общественного транспорта

Тверь вошла в топ-10 рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, показав высокие темпы развития пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:07

2021-12-14T17:07

2021-12-14T17:07

тверская область

конаковский район

москва

игорь руденя

россия

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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. Тверь вошла в топ-10 рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, показав высокие темпы развития пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ежегодный рейтинг опубликовал Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования Simetra. Компания оценила городской пассажирский транспорт в 76 городах России без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Для подсчета был выбран 51 показатель. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей: физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной системы, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. На основании этих данных был составлен общий рейтинг городов.Наиболее высокие оценки работающий в Тверской области "Транспорт Верхневолжья" получил по ценовой доступности, а также комфорту и удобству. Расширился функционал транспортной карты, появилось транспортное приложение, улучшились характеристики используемого подвижного состава.В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России начала модернизацию системы общественного транспорта.Сейчас новая модель пассажирских перевозок действует в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. В марте 2022 года новая транспортная модель появится в Конаковском районе.

https://ria.ru/20211019/rudenya-1755278658.html

https://ria.ru/20211126/avtobus-1760959050.html

конаковский район

москва

россия

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конаковский район, москва, игорь руденя, россия