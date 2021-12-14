https://ria.ru/20211214/strakhovanie-1763590456.html

Страховые компании рассказали об изменении моделей бизнеса из-за пандемии

Страховые компании рассказали об изменении моделей бизнеса из-за пандемии - РИА Новости, 14.12.2021

Страховые компании рассказали об изменении моделей бизнеса из-за пандемии

Страховые компании начали постепенно корректировать свои программы с учетом пандемии: уже сейчас некоторые из них, например, программы страхования жизни... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T06:09

2021-12-14T06:09

2021-12-14T06:09

общество

росгосстрах

альфастрахование

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости, Елена Лыкова. Страховые компании начали постепенно корректировать свои программы с учетом пандемии: уже сейчас некоторые из них, например, программы страхования жизни ипотечных заемщиков или добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, покрывают риски, связанные с COVID-19, а в долгосрочной перспективе можно ждать и более глубоких изменений, рассказали РИА Новости представители крупнейших игроков рынка."Сейчас крупнейшие страховщики жизни организовали рабочую группу при Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Её миссия - разработать единый подход к оценке и моделированию устойчивости бизнеса каждой страховой компании и страхового рынка в целом в случае возможного ухудшения экономической ситуации, в том числе, в связи с пандемией", - рассказал управляющий директор "СберСтрахование жизни" Евгений Щекланов.Поскольку смертность в результате COVID-19 в России и во всем мире выросла, не исключено, что будут корректироваться актуарные модели страховщиков, предположила руководитель управления по развитию дополнительных сервисов СК "Росгосстрах жизнь" Гульнара Орлова.Наибольшее влияние пандемия оказала на рисковое страхование жизни и здоровья, добавил директор департамента страхования имущества физлиц "АльфаСтрахование" Денис Титов. Вероятнее всего, по его словам, будут внесены изменения в условия страхования, а именно: снизится максимальный возраст кандидатов на страхование, увеличится размер тарифных коэффициентов для людей с хроническими заболеваниями."Также потенциально рассматривается включение паспорта вакцинации в обязательные документы при индивидуальном согласовании договоров страхования", – сообщил он.Покрытые риски"СберСтрахование" не ожидает в краткосрочной перспективе изменений в условиях договоров страхования в связи с ковидными и постковидными рисками, рассказал руководитель центра стратегического анализа "СберСтрахования" Владислав Чезганов."Примером может послужить ипотечное страхование – пандемия продолжается уже длительное время, однако тарифы не претерпели значительных изменений. Мы также не ожидаем увеличения тарифов ... (в будущем - ред.). Тем не менее, в рамках роста конкуренции на рынке ковидные и постковидные риски могут быть включены в покрытие", - добавил он.В программах страхования жизни "Ингосстраха" ипотечные заемщики тоже получают страховку по риску "ковид", сообщил начальник отдела урегулирования убытков страхования индивидуальных программ компании Николай Цветницкий. Количество таких обращений, по его словам, выросло: с начала 2021 года в "Ингосстрах" было подано 75 заявлений на общую сумму 149,1 миллиона рублей, что на 36,2% больше показателя 2020 года, когда клиенты подали 59 заявлений на 109,5 миллиона рублей.Орлова из "Росгосстрах жизни" напомнила, что существующие продукты страхования жизни, как правило, покрывают риски, связанные с COVID-19: если в полис включены такие события, как смерть в результате заболеваний или по любой причине, а также инвалидность, то клиент или его родственники получат выплаты.Если говорить о кредитном страховании жизни, то пока в большинстве договоров изменения не предусматриваются, отмечает руководитель управления андеррайтинга и методологии "АльфаСтрахование – Жизни" Вадим Цурупа."Мы оцениваем риски заболевания COVID-19, включая его долгосрочные последствия, наряду с иными обстоятельствами, существенно влияющими на оценку риска. Таким образом, сейчас это в большей степени вопрос грамотной оценки риска, которая будет и дальше корректироваться с набором статистики и экспертизы", - считает он."Тем не менее, мы учитываем, что ряд зарубежных перестраховщиков уже ограничивает принятие рисков, связанных с COVID-19. Поэтому долгосрочные последствия могут оказаться существенно более значимыми для долгосрочных договоров, например, в рамках ипотечного страхования", - обращает внимание эксперт.

https://ria.ru/20211207/strakhovka-1762574540.html

https://ria.ru/20210323/ingosstrakh-1602348896.html

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общество, росгосстрах, альфастрахование, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии