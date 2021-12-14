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Наука
https://ria.ru/20211214/sputnik-1763600821.html
Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту
Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту - РИА Новости, 14.12.2021
Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту
Разгонный блок "Бриз-М", запущенный на ракете "Протон-М" в понедельник, вывел телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" на опорную орбиту, РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:22
2021-12-14T09:24
наука
байконур (город)
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-М", запущенный на ракете "Протон-М" в понедельник, вывел телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" на опорную орбиту, сообщает во вторник "Роскосмос"."Оба аппарата штатно выведены на целевые орбиты", - говорится в релизе.Второй пуск "Протона" в текущем году состоялся в 15.07 мск 13 декабря с космодрома Байконур. Через 10 минут после старта ракеты вывела разгонный блок со спутниками на незамкнутую суборбитальную траекторию. В течение 18 часов "Бриз-М" совершил пять включений своей двигательной установки, прежде чем привез аппараты на опорную орбиту.Теперь собственным электроракетным двигателям спутников предстоит довывести их в рабочие точки. Для "Экспресса-АМУ7" этот процесс займет не более 56 суток, а для "Экспресса-АМУ3" - до 59 суток.Ранее пуск неоднократно переносился – сначала с ноября на 6 декабря из-за технической проблемы с одним аппаратом, а позднее дважды из-за замечаний к разгонному блоку."Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" созданы на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" для Государственного предприятия "Космическая связь" (ГП КС). Гарантированный срок службы космических аппаратов, как уверяет производитель, составляет 15 лет.Сейчас орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс", причем один выводится из эксплуатации. Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.
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РИА Новости
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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука
09:22 14.12.2021 (обновлено: 09:24 14.12.2021)
 
Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту

Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту после пуска с Байконура

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-М", запущенный на ракете "Протон-М" в понедельник, вывел телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" на опорную орбиту, сообщает во вторник "Роскосмос".
"Оба аппарата штатно выведены на целевые орбиты", - говорится в релизе.
Второй пуск "Протона" в текущем году состоялся в 15.07 мск 13 декабря с космодрома Байконур. Через 10 минут после старта ракеты вывела разгонный блок со спутниками на незамкнутую суборбитальную траекторию. В течение 18 часов "Бриз-М" совершил пять включений своей двигательной установки, прежде чем привез аппараты на опорную орбиту.
Теперь собственным электроракетным двигателям спутников предстоит довывести их в рабочие точки. Для "Экспресса-АМУ7" этот процесс займет не более 56 суток, а для "Экспресса-АМУ3" - до 59 суток.
Ранее пуск неоднократно переносился – сначала с ноября на 6 декабря из-за технической проблемы с одним аппаратом, а позднее дважды из-за замечаний к разгонному блоку.
"Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" созданы на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" для Государственного предприятия "Космическая связь" (ГП КС). Гарантированный срок службы космических аппаратов, как уверяет производитель, составляет 15 лет.
Сейчас орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс", причем один выводится из эксплуатации. Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 09:06
Комиссия разрешила заправку ракеты "Протон-М" перед пуском на Байконуре
 
НаукаБайконур (город)РоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
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