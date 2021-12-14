https://ria.ru/20211214/soglasheniya-1763720562.html

Лавров напомнил главе МИД ФРГ о безальтернативности Минских соглашений

Лавров напомнил главе МИД ФРГ о безальтернативности Минских соглашений - РИА Новости, 14.12.2021

Лавров напомнил главе МИД ФРГ о безальтернативности Минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с новым министром иностранных дел ФРГ Аналеной Бербок призвал Берлин как участника "нормандского формата" воздействовать... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:20

2021-12-14T18:20

2021-12-14T21:21

в мире

мид германии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

россия

украина

берлин (город)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с новым министром иностранных дел ФРГ Аналеной Бербок призвал Берлин как участника "нормандского формата" воздействовать на Киев для выполнения им минских соглашений, заявили во вторник в МИД РФ."Новой главе МИД ФРГ были даны развернутые разъяснения о безальтернативности минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса и их выполнения Киевом, а также востребованности влияния в этой связи на власти Украины со стороны ФРГ как страны-участницы "нормандского формата", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

https://ria.ru/20211214/nato-1763709018.html

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украина

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в мире, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия, украина, берлин (город), минские соглашения