https://ria.ru/20211214/sekvenirovanie-1763699574.html

Голикова рассказала о программе по секвенированию COVID-19

Голикова рассказала о программе по секвенированию COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021

Голикова рассказала о программе по секвенированию COVID-19

Почти 90 миллионов рублей будет выделено на секвенирование вируса COVID-19, в том числе штамма "омикрон", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:01

2021-12-14T17:01

2021-12-14T17:22

распространение коронавируса

татьяна голикова

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 90 миллионов рублей будет выделено на секвенирование вируса COVID-19, в том числе штамма "омикрон", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."В целях своевременного выявления мутаций и слежением за ситуацией принято решение о выделении из резервного фонда 89 миллионов рублей на проведение полногеномного секвенирования вируса COVID-19, и в том числе штамма "омикрон", - сказала Голикова на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763697534.html

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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса