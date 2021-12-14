https://ria.ru/20211214/sekvenirovanie-1763699574.html
Голикова рассказала о программе по секвенированию COVID-19
Голикова рассказала о программе по секвенированию COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
Голикова рассказала о программе по секвенированию COVID-19
Почти 90 миллионов рублей будет выделено на секвенирование вируса COVID-19, в том числе штамма "омикрон", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:01
2021-12-14T17:01
2021-12-14T17:22
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татьяна голикова
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 90 миллионов рублей будет выделено на секвенирование вируса COVID-19, в том числе штамма "омикрон", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."В целях своевременного выявления мутаций и слежением за ситуацией принято решение о выделении из резервного фонда 89 миллионов рублей на проведение полногеномного секвенирования вируса COVID-19, и в том числе штамма "омикрон", - сказала Голикова на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763697534.html
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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
17:01 14.12.2021 (обновлено: 17:22 14.12.2021)
Голикова рассказала о программе по секвенированию COVID-19
Вице-премьер Голикова заявила, что 89 миллионов рублей направят на секвенирование COVID-19