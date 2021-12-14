https://ria.ru/20211214/prigovor-1763658334.html

Суд вынес приговор жителю Севастополя, собиравшему данные для ИГ*

Суд вынес приговор жителю Севастополя, собиравшему данные для ИГ* - РИА Новости, 14.12.2021

Суд вынес приговор жителю Севастополя, собиравшему данные для ИГ*

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Ставрополя, вступившего в террористическую организацию "Исламское государство"* и... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:10

2021-12-14T14:10

2021-12-14T14:10

происшествия

ставрополь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

исламское государство

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Ставрополя, вступившего в террористическую организацию "Исламское государство"* и собиравшего для нее данные о расположении объектов местного МВД, сообщил журналистам представитель суда.По его информации, в ноябре 2020 года Левитан Султанов присягнул на верность лидеру ИГ и переслал соответствующую аудиозапись другому человеку, чтобы тот передал ее куда следует. В январе Султанов собрал сведения о местах расположения объектов МВД России в Ставрополе и передал их тому же человеку.Уголовное дело было возбуждено по статье "Участие в деятельности террористической организации". В судебном заседании подсудимый свою вину признал."Подсудимый признан виновным, и ему назначено путем частичного сложения назначенных наказаний по приговору Ленинского районного суда Ставрополя от 28 июня 2021 года и настоящему приговору в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - сказал представитель суда.Приговор в законную силу еще не вступил.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211210/prigovor-1763110338.html

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происшествия, ставрополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), исламское государство