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Во Владивостоке потушили пожар в строящейся высотке
Во Владивостоке потушили пожар в строящейся высотке - РИА Новости, 14.12.2021
Во Владивостоке потушили пожар в строящейся высотке
Спасатели потушили на 300 "квадратах" пожар в строящейся высотке во Владивостоке, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T23:28
2021-12-14T23:28
происшествия
приморский край
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Спасатели потушили на 300 "квадратах" пожар в строящейся высотке во Владивостоке, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю.Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что утеплитель вспыхнул с первого по 20-й этажи на фасаде строящегося 23-этажного здания во Владивостоке, проведена эвакуация рабочих. По данным регионального главка МЧС, погибших и пострадавших нет."Пожарные МЧС России ликвидировали крупный пожар во Владивостоке… В результате пожара огнём повреждена внешняя обшивка и кабельные линии здания на общей площади около 300 квадратных метров. Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются", - сообщает главк.Всего в тушении было задействованы 16 единиц пожарной техники и 52 человека личного состава.
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происшествия, приморский край, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
23:28 14.12.2021
 
Во Владивостоке потушили пожар в строящейся высотке

Во Владивостоке потушили пожар на 300 квадратных метрах в строящейся высотке

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Спасатели потушили на 300 "квадратах" пожар в строящейся высотке во Владивостоке, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю.
Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что утеплитель вспыхнул с первого по 20-й этажи на фасаде строящегося 23-этажного здания во Владивостоке, проведена эвакуация рабочих. По данным регионального главка МЧС, погибших и пострадавших нет.
"Пожарные МЧС России ликвидировали крупный пожар во Владивостоке… В результате пожара огнём повреждена внешняя обшивка и кабельные линии здания на общей площади около 300 квадратных метров. Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются", - сообщает главк.
Всего в тушении было задействованы 16 единиц пожарной техники и 52 человека личного состава.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 10:07
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ПроисшествияПриморский крайВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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