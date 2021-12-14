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Во Владивостоке потушили пожар в строящейся высотке

Во Владивостоке потушили пожар в строящейся высотке - РИА Новости, 14.12.2021

Во Владивостоке потушили пожар в строящейся высотке

Спасатели потушили на 300 "квадратах" пожар в строящейся высотке во Владивостоке, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T23:28

2021-12-14T23:28

2021-12-14T23:28

происшествия

приморский край

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Спасатели потушили на 300 "квадратах" пожар в строящейся высотке во Владивостоке, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю.Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что утеплитель вспыхнул с первого по 20-й этажи на фасаде строящегося 23-этажного здания во Владивостоке, проведена эвакуация рабочих. По данным регионального главка МЧС, погибших и пострадавших нет."Пожарные МЧС России ликвидировали крупный пожар во Владивостоке… В результате пожара огнём повреждена внешняя обшивка и кабельные линии здания на общей площади около 300 квадратных метров. Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются", - сообщает главк.Всего в тушении было задействованы 16 единиц пожарной техники и 52 человека личного состава.

https://ria.ru/20211026/pozhar-1756249827.html

приморский край

владивосток

россия

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происшествия, приморский край, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия