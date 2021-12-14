https://ria.ru/20211214/pokupki-1763469344.html

Вместо еды — шубы. Что лихорадочно скупают россияне

Вместо еды — шубы. Что лихорадочно скупают россияне - РИА Новости, 14.12.2021

Вместо еды — шубы. Что лихорадочно скупают россияне

Пандемия изменила поведение потребителей: люди экономят на повседневных вещах, но предметы роскоши приобретают в разы чаще. В магазинах одежды за год средний... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T08:00

2021-12-14T08:00

2021-12-14T07:58

одежда

новый год

цены

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Пандемия изменила поведение потребителей: люди экономят на повседневных вещах, но предметы роскоши приобретают в разы чаще. В магазинах одежды за год средний чек увеличился лишь на процент, в обувных и вовсе уменьшился на девять. Зато ювелирные изделия и шубы сметают с прилавков. В рыночных противоречиях разбиралось РИА Новости.Цепная инфляцияВ 2021-м одежда и обувь подорожала на 15 процентов, подсчитали аналитики Fashion Consulting Group. Ткани и фурнитура (пуговицы, замки, молнии) — в среднем на четверть. Понятно: повысились издержки на логистику — подтянулась розница.Осенью в магазины поступили новые коллекции, преимущественно импортные — европейские, турецкие, китайские. С соответствующими ценниками. Впрочем, и отечественная продукция не отстает."Ни производители, ни оптовики не готовы мириться с низкой рентабельностью, попросту не обеспечивающей текущие потребности, не компенсирующей расходы на материалы и перевозку", — поясняет Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Прежде всего речь идет об одежде, которую шьют за границей. Большей частью — в Китае.Чтобы сдержать рост, ретейлеры увеличивают объемы, снижая себестоимость одной единицы товара. Расширяют сети, открывают больше магазинов.Еще один способ — акции. Определенные категории товаров реализуют со скидкой, продают в рассрочку. Почти за половину покупок клиенты рассчитываются по частям.В целом игроки рынка делают ставку на онлайн-торговлю. Российские бренды ищут новые каналы сбыта: выходят на зарубежные маркетплейсы.Сказывается общая мировая инфляция, уточняют аналитики. "Первыми подорожали продукты, бензин. Следом — коммунальные услуги. И вот очередь дошла до гардероба. Никто из производителей и продавцов не хочет отставать по номинальным доходам", — добавляет Петр Пушкарев.Одна отрасль тянет за собой другие — пока рынок не выйдет на ценовое плато. А сейчас люди экономят даже на самом необходимом. "Донашивают старое, перекупают одежду, детские игрушки на "Авито" и других электронных площадках", — отмечает собеседник.Дальше только подорожаниеЦены вырастут и в наступающем году, прогнозируют аналитики. В среднем на 15-20 процентов. Отдельные категории — значительнее. Например, сапоги из непромокаемого материала — не менее чем на 20-30, сырье за год подорожало более чем вдвое. То же самое — кожаные ботинки.Это если говорить о премиум-товарах и известных брендах. В масс-маркете рост более сдержанный, поскольку покупатели в этом сегменте очень чувствительны к изменениям.К мировой инфляции, транспортным издержкам, слабому рублю добавится высокая стоимость упаковочных материалов: и бумажных, и пластиковых.В 2022-м вступают в силу правила расширенной ответственности производителей: им придется утилизировать тару за свой счет либо платить экологический сбор. Также вводится обязательная маркировка ряда непродовольственных и продовольственных товаров."Для этого изготовители, оптовые и торговые компании закупали оборудование. Затраты — несколько миллионов рублей, без учета самих кодов маркировки", — указывает Карен Налбандян, генеральный директор ООО "Главторг". Эти расходы, разумеется, закладывают в ценники.Экономить на роскошиВ пандемию вообще изменилось поведение потребителей, сообщают специалисты Высшей школы экономики. Падение доходов и ограничения вынудили около половины россиян считать каждую копейку.В магазинах одежды средний чек за январь — ноябрь относительно такого же периода прошлого года увеличился на процент — до 2214 рублей, в обувных — сократился на девять, до 2763 рублей, подсчитали аналитики компании "Эвотор".Люди урезали расходы на продукты питания, бытовую технику, транспорт, театры, рестораны и кафе, путевки. И только на интернете, связи и лекарствах не экономят."Даже средний класс пересматривает потребительские привычки и откладывает покупки некоторых товаров и услуг", — говорит заведующая Центром анализа доходов и уровня жизни НИУ "ВШЭ" Алина Пишняк.К тому же в условиях локдауна и карантина многие потеряли мотивацию обновлять гардероб. Зачем тратиться на вещи, которые потом некуда надеть: ни в офис, ни в ресторан.Впрочем, в сезон распродаж с деньгами расстаются легко и без раздумий. Например, в "черную пятницу" с 25 по 28 ноября траты увеличились в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего выложили за фитнес: плюс 65 процентов. На втором месте — одежда. На третьем — красота.Еще один интересный момент: экономя на повседневных товарах, россияне сметают с полок предметы роскоши. С января по сентябрь число покупок на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей увеличилось в годовом выражении в шесть раз, отмечается в исследовании "ЮMoney" (входит в экосистему "Сбербанка"). Особенно много заказывали дизайнерской одежды и обуви.На это обратила внимание и основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук: "Мы видим, что у нас очень сильно растет спрос на шубы, холодильники, стиральные машины, ювелирные изделия. Такая противоречивая динамика. Люди вкладывают сбережения в то, что они привыкли считать надежным".По ее словам, россияне "прибегают к наиболее простым способам сохранить накопления". Предметы роскоши — пусть и не самая надежная, но все же инвестиция.

https://ria.ru/20211203/inflyatsiya-1761914688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одежда, новый год, цены, татьяна бакальчук