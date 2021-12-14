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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.12.2021
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят международную проблематику, а также энергетику, рассказал пресс-секретарь российского... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:23
2021-12-14T14:45
сша
китай
нато
в мире
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят международную проблематику, а также энергетику, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры состоятся в среду в формате видеоконференции. Как сообщали ранее в Кремле, главы государств подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и затронут приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу."Ситуация в международных делах, особенно на Европейском континенте, весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны Соединенных Штатов Америки", — сказал Песков журналистам.Он добавил, что традиционно будет и обмен мнениями по региональным проблемам.На вопрос, затронут ли лидеры тему поставок газа в Китай и новых контрактов, Песков сказал, что "энергодиалог будет обязательно на повестке дня".Основное место в переговорах, по словам пресс-секретаря, займут двусторонние отношения, включая сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции и торговлю.Предыдущая встреча политиков также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
https://ria.ru/20211211/zakharova-1763283902.html
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сша, китай, нато, в мире, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, россия
12:23 14.12.2021 (обновлено: 14:45 14.12.2021)
 
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин обсудит с Си Цзиньпином агрессивную риторику НАТО и США, а также энергетику

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят международную проблематику, а также энергетику, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры состоятся в среду в формате видеоконференции. Как сообщали ранее в Кремле, главы государств подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и затронут приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.
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"Ситуация в международных делах, особенно на Европейском континенте, весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны Соединенных Штатов Америки", — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что традиционно будет и обмен мнениями по региональным проблемам.
На вопрос, затронут ли лидеры тему поставок газа в Китай и новых контрактов, Песков сказал, что "энергодиалог будет обязательно на повестке дня".
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Основное место в переговорах, по словам пресс-секретаря, займут двусторонние отношения, включая сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции и торговлю.
Предыдущая встреча политиков также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
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