https://ria.ru/20211214/peregovory-1763632190.html

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.12.2021

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят международную проблематику, а также энергетику, рассказал пресс-секретарь российского... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:23

2021-12-14T12:23

2021-12-14T14:45

сша

китай

нато

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владимир путин

дмитрий песков

си цзиньпин

россия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят международную проблематику, а также энергетику, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры состоятся в среду в формате видеоконференции. Как сообщали ранее в Кремле, главы государств подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и затронут приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу."Ситуация в международных делах, особенно на Европейском континенте, весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны Соединенных Штатов Америки", — сказал Песков журналистам.Он добавил, что традиционно будет и обмен мнениями по региональным проблемам.На вопрос, затронут ли лидеры тему поставок газа в Китай и новых контрактов, Песков сказал, что "энергодиалог будет обязательно на повестке дня".Основное место в переговорах, по словам пресс-секретаря, займут двусторонние отношения, включая сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции и торговлю.Предыдущая встреча политиков также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

https://ria.ru/20211211/zakharova-1763283902.html

https://ria.ru/20211208/kitay-1762744813.html

https://ria.ru/20210628/otnosheniya-1738631929.html

сша

китай

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сша, китай, нато, в мире, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, россия