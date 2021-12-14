https://ria.ru/20211214/oms-1763700638.html

Систему ОМС в январе проавансируют на сто процентов, заявила Голикова

Систему ОМС в январе проавансируют на сто процентов, заявила Голикова - РИА Новости, 14.12.2021

Систему ОМС в январе проавансируют на сто процентов, заявила Голикова

В январе на 100% проавансируют систему ОМС для оказания помощи гражданам РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:05

2021-12-14T17:05

2021-12-14T17:23

общество

россия

владимир путин

татьяна голикова

омс

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В январе на 100% проавансируют систему ОМС для оказания помощи гражданам РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."В целях бесперебойного оказания медицинской помощи в январе на 100% будет проавансирована система обязательного медицинского страхования для оказания медицинских услуг гражданам Российской Федерации", - сказала Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством.

https://ria.ru/20211206/oms-1762459595.html

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общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, омс