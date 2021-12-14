https://ria.ru/20211214/oms-1763700638.html
Систему ОМС в январе проавансируют на сто процентов, заявила Голикова
Систему ОМС в январе проавансируют на сто процентов, заявила Голикова - РИА Новости, 14.12.2021
Систему ОМС в январе проавансируют на сто процентов, заявила Голикова
В январе на 100% проавансируют систему ОМС для оказания помощи гражданам РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:05
2021-12-14T17:05
2021-12-14T17:23
общество
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владимир путин
татьяна голикова
омс
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В январе на 100% проавансируют систему ОМС для оказания помощи гражданам РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."В целях бесперебойного оказания медицинской помощи в январе на 100% будет проавансирована система обязательного медицинского страхования для оказания медицинских услуг гражданам Российской Федерации", - сказала Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством.
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общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, омс
17:05 14.12.2021 (обновлено: 17:23 14.12.2021)
Систему ОМС в январе проавансируют на сто процентов, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова заявила, что систему ОМС в январе проавансируют на сто процентов