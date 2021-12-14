https://ria.ru/20211214/omikron-1763730051.html

В Словении выявили четыре первых случая заражения "омикроном"

В Словении выявили четыре первых случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 14.12.2021

В Словении выявили четыре первых случая заражения "омикроном"

Четыре первых случая штамма "омикрон" COVID-19 выявлено в Словении, сообщил руководитель национального Института микробиологии и иммунологии Мирослав Петровец. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:05

2021-12-14T19:05

2021-12-14T19:05

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омикрон-штамм коронавируса

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БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Четыре первых случая штамма "омикрон" COVID-19 выявлено в Словении, сообщил руководитель национального Института микробиологии и иммунологии Мирослав Петровец."При последнем тестировании в четырех анализах выявили штамм "омикрон", который уже широко распространен в Европе", - приводятся слова Петровца в Twitter-аккаунте правительства страны.Отмечается, что все четыре случая обнаружены в Любляне и центральной части Словении, носители штамма были взяты на учет с 29 ноября по 6 декабря. "Один из инфицированных, скорее всего, перенес COVID-19 в прошлом году", - уточнил специалист, добавив, что "предстоит трудное время", и призвал сограждан вакцинироваться.Ранее штамм "омикрон" был выявлен в соседней Хорватии.

https://ria.ru/20211214/omikron-1763680837.html

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в мире, словения, хорватия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса