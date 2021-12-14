https://ria.ru/20211214/omikron-1763730051.html
В Словении выявили четыре первых случая заражения "омикроном"
В Словении выявили четыре первых случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 14.12.2021
В Словении выявили четыре первых случая заражения "омикроном"
Четыре первых случая штамма "омикрон" COVID-19 выявлено в Словении, сообщил руководитель национального Института микробиологии и иммунологии Мирослав Петровец. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:05
2021-12-14T19:05
2021-12-14T19:05
распространение коронавируса
в мире
словения
хорватия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_0:241:3068:1967_1920x0_80_0_0_d30b04c774a1ddb9110a6464cd015430.jpg
БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Четыре первых случая штамма "омикрон" COVID-19 выявлено в Словении, сообщил руководитель национального Института микробиологии и иммунологии Мирослав Петровец."При последнем тестировании в четырех анализах выявили штамм "омикрон", который уже широко распространен в Европе", - приводятся слова Петровца в Twitter-аккаунте правительства страны.Отмечается, что все четыре случая обнаружены в Любляне и центральной части Словении, носители штамма были взяты на учет с 29 ноября по 6 декабря. "Один из инфицированных, скорее всего, перенес COVID-19 в прошлом году", - уточнил специалист, добавив, что "предстоит трудное время", и призвал сограждан вакцинироваться.Ранее штамм "омикрон" был выявлен в соседней Хорватии.
https://ria.ru/20211214/omikron-1763680837.html
словения
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_dd7eb8f2d1985eeb59796f2751dd0d2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словения, хорватия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Словении выявили четыре первых случая заражения "омикроном"
В Словении выявили четыре первых случая заражения омикрон-штаммом коронавируса