https://ria.ru/20211214/mtsd-1763642146.html

Воробьев: две линии на МЦД откроются к 2023 году

Воробьев: две линии на МЦД откроются к 2023 году - РИА Новости, 14.12.2021

Воробьев: две линии на МЦД откроются к 2023 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что две линии на Московских центральных диаметрах (МЦД) откроются ближе к концу 2023 года. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:52

2021-12-14T12:52

2021-12-14T13:00

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андрей воробьев

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что две линии на Московских центральных диаметрах (МЦД) откроются ближе к концу 2023 года."МЦД - это, по сути, наземное метро, и две линии уже открыты, третья линия будет из Раменского с востока на северо-запад Химок и Зеленограда, и еще одна большая ветка будет от Железнодорожного через Москву... Эти две линии мы должны открыть в 2023 году, может быть, ближе к концу", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, все работы идут. Воробьев отметил, что комфортный общественный транспорт - это их задача.МЦД – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20211202/mtsd-1761913034.html

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, московские центральные диаметры (мцд)