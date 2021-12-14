https://ria.ru/20211214/les-1763666687.html

Романтика эковолонтерства. Три истории про медведей, мусор и редкие кедры

Романтика эковолонтерства. Три истории про медведей, мусор и редкие кедры - РИА Новости, 14.12.2021

Романтика эковолонтерства. Три истории про медведей, мусор и редкие кедры

Посильный вклад в защиту окружающей среды может внести каждый, но некоторые посвящают этому все свое свободное время, становятся экологами-добровольцами и меняют мир к лучшему. Как вырастить на огороде саженцы краснокнижного кедра, отучить небольшой город от использования пластиковых пакетов и очистить целую область от мусора.

2021-12-14T15:00

2021-12-14T15:00

2021-12-14T15:00

истории.doc

подкаст

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Романтика эковолонтерства. Три истории про медведей, мусор и редкие кедры Посильный вклад в защиту окружающей среды может внести каждый, но некоторые посвящают этому все свое свободное время, становятся экологами-добровольцами и меняют мир к лучшему. Как вырастить на огороде саженцы краснокнижного кедра, отучить небольшой город от использования пластиковых пакетов и очистить целую область от мусора. audio/mpeg

Романтика эковолонтерства. Три истории про медведей, мусор и редкие кедры Посильный вклад в защиту окружающей среды может внести каждый, но некоторые посвящают этому все свое свободное время, становятся экологами-добровольцами и меняют мир к лучшему. Как вырастить на огороде саженцы краснокнижного кедра, отучить небольшой город от использования пластиковых пакетов и очистить целую область от мусора. audio/mpeg

Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Предыдущий эпизодСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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