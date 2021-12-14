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Наука
https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763757322.html
Ученые оценили количество бессимптомных носителей коронавируса
Ученые оценили количество бессимптомных носителей коронавируса - РИА Новости, 15.12.2021
Ученые оценили количество бессимптомных носителей коронавируса
Ученые из Пекинского университета опубликовали в журнале JAMA Network Open обзорную статью, в которой обобщили результаты 95 исследований, касающихся оценки... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-14T23:26
2021-12-15T00:21
наука
китай
пекинский университет
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ученые из Пекинского университета опубликовали в журнале JAMA Network Open обзорную статью, в которой обобщили результаты 95 исследований, касающихся оценки доли бессимптомных носителей SARS-CoV-2. Оказалось, что среди людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 таких около 40 процентов. То есть у двоих из пяти заразившихся коронавирусом болезнь протекает бессимптомно.В обзор включили перекрестные и когортные исследования, а также исследования серий случаев, опубликованные на китайском или английском языках. В общей совокупности обзор охватывает более 29 миллионов человек.Суммарный процент бессимптомных инфекций среди протестированного населения составил 0,25 процента. Отдельно проводили анализ в таких группах, как: жители домов престарелых (4,52 процента), авиапассажиры и пассажиры круизных лайнеров (2,02 процента), медицинские работники и пациенты больниц общего профиля (0,4 процента) и беременные женщины (2,34 процента). Среди тех, у кого COVID-19 был подтвержден, бессимптомные носители инфекции составили 40,5 процента.Авторы отмечают, что в основной своей массе эти пациенты не обращались за медицинской помощью и не могли быть обнаружены с помощью температурного скрининга. Практически всех их выявили либо при массовом тестировании в узких группах риска, либо при проведении контроля контактов в окружении заболевших. То есть, скорее всего, процент бессимптомных носителей на самом деле намного выше.Учитывая то, что вирусная нагрузка в верхних дыхательных путях в первые дни после инфицирования у бессимптомных пациентов сопоставима с таковой у пациентов с симптомами, для того, чтобы взять распространение коронавируса под контроль, нужно проводить массовое тестирование, считают исследователи.Более того, по мнению ученых, выявленные бессимптомные носители должны так же, как и больные с симптомами, соблюдать все ограничительные меры, а их контакты необходимо отслеживать."Высокий процент бессимптомных зараженных указывает на потенциальный риск передачи ими инфекции в сообществах. Скрининг на бессимптомную инфекцию необходим, особенно в странах и регионах, в которых уже успешно взяли под контроль распространение SARS-CoV-2. Бессимптомные инфекции должны контролироваться так же, как и в случае подтвержденных инфекций, включая изоляцию и отслеживание контактов", — пишут авторы статьи.
https://ria.ru/20211214/omikron-1763564189.html
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китай, пекинский университет, здоровье, биология, коронавирус covid-19
23:26 14.12.2021 (обновлено: 00:21 15.12.2021)
 
Ученые оценили количество бессимптомных носителей коронавируса

Китайские ученые установили процент тех, кто болеет COVID-19 бессимптомно

© REUTERS / Eduardo MunozМобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ученые из Пекинского университета опубликовали в журнале JAMA Network Open обзорную статью, в которой обобщили результаты 95 исследований, касающихся оценки доли бессимптомных носителей SARS-CoV-2. Оказалось, что среди людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 таких около 40 процентов. То есть у двоих из пяти заразившихся коронавирусом болезнь протекает бессимптомно.
В обзор включили перекрестные и когортные исследования, а также исследования серий случаев, опубликованные на китайском или английском языках. В общей совокупности обзор охватывает более 29 миллионов человек.
Суммарный процент бессимптомных инфекций среди протестированного населения составил 0,25 процента. Отдельно проводили анализ в таких группах, как: жители домов престарелых (4,52 процента), авиапассажиры и пассажиры круизных лайнеров (2,02 процента), медицинские работники и пациенты больниц общего профиля (0,4 процента) и беременные женщины (2,34 процента). Среди тех, у кого COVID-19 был подтвержден, бессимптомные носители инфекции составили 40,5 процента.
Авторы отмечают, что в основной своей массе эти пациенты не обращались за медицинской помощью и не могли быть обнаружены с помощью температурного скрининга. Практически всех их выявили либо при массовом тестировании в узких группах риска, либо при проведении контроля контактов в окружении заболевших. То есть, скорее всего, процент бессимптомных носителей на самом деле намного выше.
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Учитывая то, что вирусная нагрузка в верхних дыхательных путях в первые дни после инфицирования у бессимптомных пациентов сопоставима с таковой у пациентов с симптомами, для того, чтобы взять распространение коронавируса под контроль, нужно проводить массовое тестирование, считают исследователи.
Более того, по мнению ученых, выявленные бессимптомные носители должны так же, как и больные с симптомами, соблюдать все ограничительные меры, а их контакты необходимо отслеживать.
"Высокий процент бессимптомных зараженных указывает на потенциальный риск передачи ими инфекции в сообществах. Скрининг на бессимптомную инфекцию необходим, особенно в странах и регионах, в которых уже успешно взяли под контроль распространение SARS-CoV-2. Бессимптомные инфекции должны контролироваться так же, как и в случае подтвержденных инфекций, включая изоляцию и отслеживание контактов", — пишут авторы статьи.
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