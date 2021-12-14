https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763623875.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 14.12.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 1989, Москве — 1976, Подмосковье — 1945, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:42

2021-12-14T11:42

2021-12-14T11:42

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

чукотка

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 1989, Москве — 1976, Подмосковье — 1945, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург - 1989; 2. Москва - 1976; 3. Московская область - 1945", — говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Калмыкии - 15, Ненецком автономном округе - 10, на Чукотке - 3.

московская область (подмосковье)

москва

чукотка

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2021

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