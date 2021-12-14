https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763623875.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 14.12.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 1989, Москве — 1976, Подмосковье — 1945, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:42
2021-12-14T11:42
2021-12-14T11:42
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
чукотка
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760287219_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_45fd6bfd3395b5d59769933b621fa5d6.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 1989, Москве — 1976, Подмосковье — 1945, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург - 1989; 2. Москва - 1976; 3. Московская область - 1945", — говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Калмыкии - 15, Ненецком автономном округе - 10, на Чукотке - 3.
московская область (подмосковье)
москва
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760287219_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_58d0d49aabeac6785c4ec443d7736fa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, чукотка, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге — 1989