https://ria.ru/20211214/inflyatsiya-1763680002.html
Инфляция в Швеции достигла максимума почти за 30 лет
Инфляция в Швеции достигла максимума почти за 30 лет - РИА Новости, 14.12.2021
Инфляция в Швеции достигла максимума почти за 30 лет
Инфляция в Швеции в ноябре достигла 3,6% на фоне роста цен на электроэнергию и топливо, это рекордный показатель за последние 28 лет, сообщили в Статистическом... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:43
2021-12-14T15:43
2021-12-14T15:43
экономика
швеция
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ЦЮРИХ, 14 дек - РИА Новости. Инфляция в Швеции в ноябре достигла 3,6% на фоне роста цен на электроэнергию и топливо, это рекордный показатель за последние 28 лет, сообщили в Статистическом управлении страны."Уровень инфляции, согласно индексу потребительских цен, то есть изменению индекса потребительских цен за последний 12-месячный период, составил 3,6% в ноябре 2021 года по сравнению с 3,1% в октябре. На уровень инфляции в основном повлиял рост цен на электроэнергию и топливо", - говорится в сообщении.Уточняется, что вклад этих энергоносителей составил около 1,8 процентных пункта, что соответствует почти половине уровня инфляции в ноябре 2021 года.По словам статистика шведского ведомства Микаэля Нурдина, "рост цен на энергоносители способствовал самому высокому уровню инфляции с декабря 1993 года".ЕС столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на потребителей и экономику. Низкие уровни газа в хранилищах перед началом отопительного сезона были одной из причин повышенных цен.
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швеция
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экономика, швеция
Инфляция в Швеции достигла максимума почти за 30 лет
Инфляция в Швеции достигла максимума за 28 лет из-за роста цен на энергоносители
ЦЮРИХ, 14 дек - РИА Новости.
Инфляция в Швеции
в ноябре достигла 3,6% на фоне роста цен на электроэнергию и топливо, это рекордный показатель за последние 28 лет, сообщили в Статистическом управлении страны.
"Уровень инфляции, согласно индексу потребительских цен, то есть изменению индекса потребительских цен за последний 12-месячный период, составил 3,6% в ноябре 2021 года по сравнению с 3,1% в октябре. На уровень инфляции в основном повлиял рост цен на электроэнергию и топливо", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вклад этих энергоносителей составил около 1,8 процентных пункта, что соответствует почти половине уровня инфляции в ноябре 2021 года.
По словам статистика шведского ведомства Микаэля Нурдина, "рост цен на энергоносители способствовал самому высокому уровню инфляции с декабря 1993 года".
ЕС столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на потребителей и экономику. Низкие уровни газа в хранилищах перед началом отопительного сезона были одной из причин повышенных цен.