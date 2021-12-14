https://ria.ru/20211214/gololeditsa-1763722659.html
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.12.2021
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Петербурге из-за гололедицы и налипания мокрого снега, сообщает... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:30
2021-12-14T18:30
2021-12-14T18:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Петербурге из-за гололедицы и налипания мокрого снега, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 19 часов 14 декабря до 7 часов 15 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений с налипанием местами мокрого снега", - говорится в сообщении.По градации опасности погодных условий "желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.Городские власти просят водителей по возможности воздержаться от поездок "в связи с высоким риском ДТП", а пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность.Согласно информации на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около 0 градусов. Такая температура сохранится еще несколько дней.
https://ria.ru/20211214/naled-1763628863.html
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общество, санкт-петербург, погода, россия
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы и мокрого снега