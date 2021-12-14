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Путин по телефону обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии
Путин по телефону обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии - РИА Новости, 14.12.2021
Путин по телефону обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии
Президент Финляндии Саули Ниинисте обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и выразил обеспокоенность из-за напряженности там,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:53
2021-12-14T14:04
украина
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россия
в мире
владимир путин
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и выразил обеспокоенность из-за напряженности там, сообщает канцелярия финского главы."Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты подробно обсудили ситуацию на границах Украины. Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения", - сообщает канцелярия.Президент Ниинисте заявил, что Финляндия проводит стабильную внешнюю политику и политику безопасности, о чем свидетельствуют отчеты, уточняется в сообщении. Также Ниинисте продолжил обсуждение "духа Хельсинки" (конференции ОБСЕ в 2025 году).Ранее, поздно вечером в понедельник финский президент обсудил Украину с президентом США Джо Байденом.
https://ria.ru/20211214/obsuzhdenie-1763583522.html
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украина, финляндия, россия, в мире, владимир путин, саули ниинисте
13:53 14.12.2021 (обновлено: 14:04 14.12.2021)
 
Путин по телефону обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии

Президент Путин обсудил по телефону с финским коллегой Ниинисте отношения стран и Украину

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и выразил обеспокоенность из-за напряженности там, сообщает канцелярия финского главы.
"Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты подробно обсудили ситуацию на границах Украины. Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения", - сообщает канцелярия.
Президент Ниинисте заявил, что Финляндия проводит стабильную внешнюю политику и политику безопасности, о чем свидетельствуют отчеты, уточняется в сообщении. Также Ниинисте продолжил обсуждение "духа Хельсинки" (конференции ОБСЕ в 2025 году).
Ранее, поздно вечером в понедельник финский президент обсудил Украину с президентом США Джо Байденом.
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
00:26
Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
 
УкраинаФинляндияРоссияВ миреВладимир ПутинСаули Ниинисте
 
 
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