Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/dvizhenie-1763598864.html
Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада
Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада - РИА Новости, 14.12.2021
Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада
Движение в Москве на 9 утра оценивается в 7 баллов, для утреннего час пик это сильная загруженность, при этом городской транспорт Москвы работает штатно в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:08
2021-12-14T09:15
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762539299_0:103:3458:2048_1920x0_80_0_0_5de521c844e1a7c79e328947e4b03d2d.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движение в Москве на 9 утра оценивается в 7 баллов, для утреннего час пик это сильная загруженность, при этом городской транспорт Москвы работает штатно в условиях непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет."ЦОДД настоятельно просит водителей отказаться от автомобилей сегодня. На 9.00 движение в городе оценивается в 7 баллов. Для утреннего часа пик это сильная загруженность. В городе идет сильный снегопад. На дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", - говорится в сообщении.Отмечается, что сильно затруднено движение в центре Москве, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД."Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. Городской транспорт работает штатно", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20211214/moskva-1763591901.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762539299_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34c1e210436ddd1f744443268e32d7fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
09:08 14.12.2021 (обновлено: 09:15 14.12.2021)
 
Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада

Дептранс Москвы: дороги сильно загружены, движение оценивается в семь баллов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДорожное движение на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве
Дорожное движение на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движение в Москве на 9 утра оценивается в 7 баллов, для утреннего час пик это сильная загруженность, при этом городской транспорт Москвы работает штатно в условиях непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет.
"ЦОДД настоятельно просит водителей отказаться от автомобилей сегодня. На 9.00 движение в городе оценивается в 7 баллов. Для утреннего часа пик это сильная загруженность. В городе идет сильный снегопад. На дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сильно затруднено движение в центре Москве, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД.
"Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. Городской транспорт работает штатно", - дополняется в сообщении.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
07:11
На Москву обрушился сильнейший за 28 лет снегопад
 
ОбществоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничества
10:18Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса
10:16Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
10:12В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны
10:04На зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублей
09:56Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море
09:55"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газ
09:46Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок
09:38Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек
09:33Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света
09:32Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции
09:32Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров
09:27Аналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовых
09:26В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия
09:25Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19
09:23Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке
09:22Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту
09:21Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией
09:21Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь
09:17Правительство утвердило план развития Норильска
Лента новостейМолния
Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничестваМясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавирусаЦены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометровВ Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войныНа зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублейРоссийские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газЖитель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срокЖитель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человекБолее 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без светаПодозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полицииСугробы в Москве выросли до 30 сантиметровАналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовыхВ подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятияВрач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на КамчаткеСпутники связи "Экспресс" вышли на орбитуАрмения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с ТурциейСудно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в СевастопольПравительство утвердило план развития Норильска