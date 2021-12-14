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Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада
Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада - РИА Новости, 14.12.2021
Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада
Движение в Москве на 9 утра оценивается в 7 баллов, для утреннего час пик это сильная загруженность, при этом городской транспорт Москвы работает штатно в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:08
2021-12-14T09:08
2021-12-14T09:15
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движение в Москве на 9 утра оценивается в 7 баллов, для утреннего час пик это сильная загруженность, при этом городской транспорт Москвы работает штатно в условиях непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет."ЦОДД настоятельно просит водителей отказаться от автомобилей сегодня. На 9.00 движение в городе оценивается в 7 баллов. Для утреннего часа пик это сильная загруженность. В городе идет сильный снегопад. На дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", - говорится в сообщении.Отмечается, что сильно затруднено движение в центре Москве, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД."Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. Городской транспорт работает штатно", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20211214/moskva-1763591901.html
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
09:08 14.12.2021 (обновлено: 09:15 14.12.2021)
Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада
Дептранс Москвы: дороги сильно загружены, движение оценивается в семь баллов