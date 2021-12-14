https://ria.ru/20211214/dvizhenie-1763598864.html

Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада

Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада - РИА Новости, 14.12.2021

Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада

Движение в Москве на 9 утра оценивается в 7 баллов, для утреннего час пик это сильная загруженность, при этом городской транспорт Москвы работает штатно в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:08

2021-12-14T09:08

2021-12-14T09:15

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движение в Москве на 9 утра оценивается в 7 баллов, для утреннего час пик это сильная загруженность, при этом городской транспорт Москвы работает штатно в условиях непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет."ЦОДД настоятельно просит водителей отказаться от автомобилей сегодня. На 9.00 движение в городе оценивается в 7 баллов. Для утреннего часа пик это сильная загруженность. В городе идет сильный снегопад. На дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", - говорится в сообщении.Отмечается, что сильно затруднено движение в центре Москве, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД."Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. Городской транспорт работает штатно", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211214/moskva-1763591901.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)