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В Госдуму внесли проект заявления против дискриминации россиян в Латвии
В Госдуму внесли проект заявления против дискриминации россиян в Латвии - РИА Новости, 14.12.2021
В Госдуму внесли проект заявления против дискриминации россиян в Латвии
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о недопустимости дискриминации соотечественников в Латвии из-за использования георгиевской ленты, документ... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:02
2021-12-14T16:02
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о недопустимости дискриминации соотечественников в Латвии из-за использования георгиевской ленты, документ опубликован в электронной базе данных ГД.В документе говорится о том, что очередным проявлением дискриминационной политики латвийских властей в "отношении населения Латвии, не разделяющего ксенофобские и националистические взгляды официальной Риги", стало принятие 11 ноября 2021 года Сеймом Латвийской Республики поправок к закону "О митингах, шествиях и пикетах" и закону "О безопасности общественных и праздничных мероприятий", "в соответствии с которыми вводится запрет на использование георгиевских лент во время развлекательных и публичных мероприятий, шествий, пикетов и собраний"."Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждают политику Латвийской Республики, направленную на ущемление прав российских соотечественников, проживающих в этом государстве", - говорится в проекте заявления.Также там отмечается, что депутаты ГД полагают, что запрет на использование и ношение во время публичных мероприятий одного из главных символов Великой Победы над нацизмом - георгиевской ленты нарушает права и свободы соотечественников и разделяет латвийское общество по национальному и мировоззренческому принципам."Официальная Рига продолжает цинично проводить линию, направленную на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре, героизацию нацистских преступников и их приспешников из числа местных коллаборационистов", - отмечается в заявлении.Парламентарии планируют направить настоящее постановление и указанное заявление президенту РФ, в Совфед, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации, Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Парламентскую ассамблею и ОБСЕ.
https://ria.ru/20211130/signal-1761449499.html
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в мире, рига, латвия, госдума рф, лдпр, совет федерации рф, россия
16:02 14.12.2021
 
В Госдуму внесли проект заявления против дискриминации россиян в Латвии

В Госдуму внесли проект заявления, осуждающий дискриминацию соотечественников в Латвии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки
Волонтеры раздают георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о недопустимости дискриминации соотечественников в Латвии из-за использования георгиевской ленты, документ опубликован в электронной базе данных ГД.
В документе говорится о том, что очередным проявлением дискриминационной политики латвийских властей в "отношении населения Латвии, не разделяющего ксенофобские и националистические взгляды официальной Риги", стало принятие 11 ноября 2021 года Сеймом Латвийской Республики поправок к закону "О митингах, шествиях и пикетах" и закону "О безопасности общественных и праздничных мероприятий", "в соответствии с которыми вводится запрет на использование георгиевских лент во время развлекательных и публичных мероприятий, шествий, пикетов и собраний".
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 14:07
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"Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждают политику Латвийской Республики, направленную на ущемление прав российских соотечественников, проживающих в этом государстве", - говорится в проекте заявления.
Также там отмечается, что депутаты ГД полагают, что запрет на использование и ношение во время публичных мероприятий одного из главных символов Великой Победы над нацизмом - георгиевской ленты нарушает права и свободы соотечественников и разделяет латвийское общество по национальному и мировоззренческому принципам.
"Официальная Рига продолжает цинично проводить линию, направленную на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре, героизацию нацистских преступников и их приспешников из числа местных коллаборационистов", - отмечается в заявлении.
Парламентарии планируют направить настоящее постановление и указанное заявление президенту РФ, в Совфед, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации, Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Парламентскую ассамблею и ОБСЕ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 12:11
Захарова осудила запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
 
В миреРигаЛатвияГосдума РФЛДПРСовет Федерации РФРоссия
 
 
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