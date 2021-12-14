https://ria.ru/20211214/deti-siroty-1763675764.html
Госдума приняла закон о мерах соцподдержки детей-сирот в колониях
Госдума приняла закон о мерах соцподдержки детей-сирот в колониях - РИА Новости, 14.12.2021
Госдума приняла закон о мерах соцподдержки детей-сирот в колониях
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в III – окончательном – чтении законопроект о мерах социальной поддержки детей-сирот, находящихся РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:22
2021-12-14T15:22
2021-12-14T15:22
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в III – окончательном – чтении законопроект о мерах социальной поддержки детей-сирот, находящихся в местах лишения свободы.Изменения вносятся в часть пятую статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ о поддержке осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы и содержащихся в воспитательных колониях.Согласно законопроекту, питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно дополнительной группе лиц – детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, которые получают в местах лишения свободы общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, и проходящим профессиональное обучение за счет бюджетных средств, а также получающим высшее образование в заочной форме. Также поддержкой обеспечат лица, которые потеряли во время профессионального обучения в период отбывания тюремного срока обоих или единственного родителя.
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общество, дети, госдума рф, сироты, россия
Госдума приняла закон о мерах соцподдержки детей-сирот в колониях
Госдума приняла закон о мерах социальной поддержки детей-сирот в местах лишения свободы
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Государственная Дума
на пленарном заседании во вторник приняла в III – окончательном – чтении законопроект о мерах социальной поддержки детей-сирот, находящихся в местах лишения свободы.
Изменения вносятся в часть пятую статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ о поддержке осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы и содержащихся в воспитательных колониях.
Согласно законопроекту, питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно дополнительной группе лиц – детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, которые получают в местах лишения свободы общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, и проходящим профессиональное обучение за счет бюджетных средств, а также получающим высшее образование в заочной форме. Также поддержкой обеспечат лица, которые потеряли во время профессионального обучения в период отбывания тюремного срока обоих или единственного родителя.