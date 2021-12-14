https://ria.ru/20211214/deti-siroty-1763675764.html

Госдума приняла закон о мерах соцподдержки детей-сирот в колониях

Госдума приняла закон о мерах соцподдержки детей-сирот в колониях - РИА Новости, 14.12.2021

Госдума приняла закон о мерах соцподдержки детей-сирот в колониях

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в III – окончательном – чтении законопроект о мерах социальной поддержки детей-сирот, находящихся РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:22

2021-12-14T15:22

2021-12-14T15:22

общество

дети

госдума рф

сироты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в III – окончательном – чтении законопроект о мерах социальной поддержки детей-сирот, находящихся в местах лишения свободы.Изменения вносятся в часть пятую статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ о поддержке осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы и содержащихся в воспитательных колониях.Согласно законопроекту, питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно дополнительной группе лиц – детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, которые получают в местах лишения свободы общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, и проходящим профессиональное обучение за счет бюджетных средств, а также получающим высшее образование в заочной форме. Также поддержкой обеспечат лица, которые потеряли во время профессионального обучения в период отбывания тюремного срока обоих или единственного родителя.

https://ria.ru/20211214/semi-1763668327.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дети, госдума рф, сироты, россия