https://ria.ru/20211214/byudzhet-1763628270.html

Налоговые поступления в бюджет Смоленской области в 2021 превысят плановые

Налоговые поступления в бюджет Смоленской области в 2021 превысят плановые - РИА Новости, 14.12.2021

Налоговые поступления в бюджет Смоленской области в 2021 превысят плановые

По итогам текущего года налоговые поступления в региональный консолидированный бюджет Смоленской области составят 42,3 миллиарда рублей и превысят плановые... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:05

2021-12-14T12:05

2021-12-14T12:05

смоленская область

алексей островский

налоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

СМОЛЕНСК, 14 дек – РИА Новости. По итогам текущего года налоговые поступления в региональный консолидированный бюджет Смоленской области составят 42,3 миллиарда рублей и превысят плановые назначения на 5,5 миллиардов рублей, сообщила руководитель УФНС России по Смоленской области Татьяна Рыбалко в ходе рабочей встречи с главой региона Алексеем Островским."При этом, доходная часть областного бюджета в 2021 году составит порядка 35,2 миллиарда рублей, при плановом назначении – 29,6 миллиарда рублей. В результате анализа налоговых поступлений в разрезе отраслей экономики был зафиксирован их рост по всем сферам – от 104% до 160%", – сказала Рыбалко.По ее словам, увеличение налоговых поступлений наблюдается практически по всем доходным источникам, и, в том числе, что особенно важно в условиях пандемии, тех, что напрямую зависят от деятельности предприятий, от результатов ведения бизнеса, это НДФЛ и налог на прибыль. Это говорит о том, что введенные ограничительные меры были сбалансированными и дали возможность бизнесу развиваться.Рыбалко добавила, что за 11 месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета Смоленской области увеличились до 38,2 миллиардов рублей, что превышает уровень 2020 года на 18%.

https://ria.ru/20211019/bezrabotitsa-1755215416.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей островский, налоги