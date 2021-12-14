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Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20211214/byudzhet-1763628270.html
Налоговые поступления в бюджет Смоленской области в 2021 превысят плановые
Налоговые поступления в бюджет Смоленской области в 2021 превысят плановые - РИА Новости, 14.12.2021
Налоговые поступления в бюджет Смоленской области в 2021 превысят плановые
По итогам текущего года налоговые поступления в региональный консолидированный бюджет Смоленской области составят 42,3 миллиарда рублей и превысят плановые... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:05
2021-12-14T12:05
смоленская область
алексей островский
налоги
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СМОЛЕНСК, 14 дек – РИА Новости. По итогам текущего года налоговые поступления в региональный консолидированный бюджет Смоленской области составят 42,3 миллиарда рублей и превысят плановые назначения на 5,5 миллиардов рублей, сообщила руководитель УФНС России по Смоленской области Татьяна Рыбалко в ходе рабочей встречи с главой региона Алексеем Островским."При этом, доходная часть областного бюджета в 2021 году составит порядка 35,2 миллиарда рублей, при плановом назначении – 29,6 миллиарда рублей. В результате анализа налоговых поступлений в разрезе отраслей экономики был зафиксирован их рост по всем сферам – от 104% до 160%", – сказала Рыбалко.По ее словам, увеличение налоговых поступлений наблюдается практически по всем доходным источникам, и, в том числе, что особенно важно в условиях пандемии, тех, что напрямую зависят от деятельности предприятий, от результатов ведения бизнеса, это НДФЛ и налог на прибыль. Это говорит о том, что введенные ограничительные меры были сбалансированными и дали возможность бизнесу развиваться.Рыбалко добавила, что за 11 месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета Смоленской области увеличились до 38,2 миллиардов рублей, что превышает уровень 2020 года на 18%.
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алексей островский, налоги
12:05 14.12.2021
 

Налоговые поступления в бюджет Смоленской области в 2021 превысят плановые

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СМОЛЕНСК, 14 дек – РИА Новости. По итогам текущего года налоговые поступления в региональный консолидированный бюджет Смоленской области составят 42,3 миллиарда рублей и превысят плановые назначения на 5,5 миллиардов рублей, сообщила руководитель УФНС России по Смоленской области Татьяна Рыбалко в ходе рабочей встречи с главой региона Алексеем Островским.
"При этом, доходная часть областного бюджета в 2021 году составит порядка 35,2 миллиарда рублей, при плановом назначении – 29,6 миллиарда рублей. В результате анализа налоговых поступлений в разрезе отраслей экономики был зафиксирован их рост по всем сферам – от 104% до 160%", – сказала Рыбалко.
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По ее словам, увеличение налоговых поступлений наблюдается практически по всем доходным источникам, и, в том числе, что особенно важно в условиях пандемии, тех, что напрямую зависят от деятельности предприятий, от результатов ведения бизнеса, это НДФЛ и налог на прибыль. Это говорит о том, что введенные ограничительные меры были сбалансированными и дали возможность бизнесу развиваться.
Рыбалко добавила, что за 11 месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета Смоленской области увеличились до 38,2 миллиардов рублей, что превышает уровень 2020 года на 18%.
 
Смоленская областьАлексей ОстровскийНалоги
 
 
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