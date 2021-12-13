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Голикова назвала процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных
Голикова назвала процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных - РИА Новости, 13.12.2021
Голикова назвала процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день процент заболевших среди вакцинированных от коронавируса составляет 3,9%, повторных случаев... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:40
2021-12-13T15:40
2021-12-13T15:57
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день процент заболевших среди вакцинированных от коронавируса составляет 3,9%, повторных случаев COVID-19 у переболевших - 0,74%."Никогда не говорили, что вакцина защищает на 100%, заболеть можно, факты такие у нас есть. Процент заболевших от общего количества вакцинированных составляет сейчас 3,9%. Что касается переболевших и повторных заболеваний, процент от переболевших составляет 0,74%", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.
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15:40 13.12.2021 (обновлено: 15:57 13.12.2021)
Голикова назвала процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных
Вице-премьер Голикова заявила, что заболевших COVID-19 среди вакцинированных всего 3,9%