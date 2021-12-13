https://ria.ru/20211213/zabolevshie-1763489216.html

Голикова назвала процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных

Голикова назвала процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных - РИА Новости, 13.12.2021

Голикова назвала процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день процент заболевших среди вакцинированных от коронавируса составляет 3,9%, повторных случаев... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:40

2021-12-13T15:40

2021-12-13T15:57

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день процент заболевших среди вакцинированных от коронавируса составляет 3,9%, повторных случаев COVID-19 у переболевших - 0,74%."Никогда не говорили, что вакцина защищает на 100%, заболеть можно, факты такие у нас есть. Процент заболевших от общего количества вакцинированных составляет сейчас 3,9%. Что касается переболевших и повторных заболеваний, процент от переболевших составляет 0,74%", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20211213/koronavirus-1763485261.html

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