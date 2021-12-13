https://ria.ru/20211213/vvp-1763469897.html

Рост ВВП России может превысить оценку в 4,2 процента, заявил Решетников

Рост ВВП России может превысить оценку в 4,2 процента, заявил Решетников - РИА Новости, 13.12.2021

Рост ВВП России может превысить оценку в 4,2 процента, заявил Решетников

Рост ВВП РФ по итогам 2021 года может быть чуть лучше прогноза Минэкономразвития в 4,2%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:29

2021-12-13T14:29

2021-12-13T14:43

экономика

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рост ВВП РФ по итогам 2021 года может быть чуть лучше прогноза Минэкономразвития в 4,2%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).Официальный прогноз Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год, предполагает рост экономики России в 2021 году на 4,2%. В 2022 рост ожидается на уровне 3%."Если говорить в целом, действительно, у нас экономика развивается неплохо. Октябрьская статистика вышла достаточно сильная, в целом, мы говорим о том, что за 10 месяцев у нас темпы роста 4,6% по ВВП, наша оценка. Это нам позволяет даже чуть лучше наших оценок ожидать, что мы делали в августе-сентябре, итоги года", - сказал Решетников.Ранее министерство опубликовало свою оценку роста ВВП РФ в октябре - на 4,9% в годовом выражении (после 3,7% в сентябре), а также за 10 месяцев - рост составил 4,6%.

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экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)