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Рост ВВП России может превысить оценку в 4,2 процента, заявил Решетников
Рост ВВП России может превысить оценку в 4,2 процента, заявил Решетников - РИА Новости, 13.12.2021
Рост ВВП России может превысить оценку в 4,2 процента, заявил Решетников
Рост ВВП РФ по итогам 2021 года может быть чуть лучше прогноза Минэкономразвития в 4,2%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:29
2021-12-13T14:29
2021-12-13T14:43
экономика
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рост ВВП РФ по итогам 2021 года может быть чуть лучше прогноза Минэкономразвития в 4,2%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).Официальный прогноз Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год, предполагает рост экономики России в 2021 году на 4,2%. В 2022 рост ожидается на уровне 3%."Если говорить в целом, действительно, у нас экономика развивается неплохо. Октябрьская статистика вышла достаточно сильная, в целом, мы говорим о том, что за 10 месяцев у нас темпы роста 4,6% по ВВП, наша оценка. Это нам позволяет даже чуть лучше наших оценок ожидать, что мы делали в августе-сентябре, итоги года", - сказал Решетников.Ранее министерство опубликовало свою оценку роста ВВП РФ в октябре - на 4,9% в годовом выражении (после 3,7% в сентябре), а также за 10 месяцев - рост составил 4,6%.
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экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
14:29 13.12.2021 (обновлено: 14:43 13.12.2021)
Рост ВВП России может превысить оценку в 4,2 процента, заявил Решетников
Глава Минэкономразвития Решетников допустил рост ВВП России выше оценки в 4,2 процента