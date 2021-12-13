https://ria.ru/20211213/vaktsinatsiya-1763494573.html

В комитете Госдумы не исключили изменения срока ревакцинации

В комитете Госдумы не исключили изменения срока ревакцинации - РИА Новости, 13.12.2021

В комитете Госдумы не исключили изменения срока ревакцинации

Период между получением второй дозы вакцины от COVID-19 и ревакцинацией в России может измениться в зависимости от появления новых штаммов коронавируса, заявил... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:59

2021-12-13T15:59

2021-12-13T17:04

распространение коронавируса

общество

вакцинация

госдума рф

россия

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115621_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_3e417c509a71668f6714c440c95a5647.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Период между получением второй дозы вакцины от COVID-19 и ревакцинацией в России может измениться в зависимости от появления новых штаммов коронавируса, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.Ранее в Таиланде решили уменьшить период между второй дозой вакцины от ковида и ревакцинацией с шести до трех месяцев из-за распространения омикрон-штамма."Это зависит от вакцины, которую используют в том или ином государстве. У нас принято ревакцинировать "Спутником V" через полгода по рекомендациям Минздрава. Они (рекомендации - ред.) могут измениться, все зависит от того, как будет происходить течение дальнейшей пандемии, какие новые штаммы возникнут и будет ли эффективна наша вакцина против этих штаммов", - сказал Леонов.В теории, по его словам, срок для ревакцинации могут уменьшить. "Тем более (директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр - ред.) Гинцбург уже говорил, что полгода (до ревакцинации - ред.) мало - нужно чаще. Но... нужно не увеличивать сроки вакцинации в этом случае, а увеличивать эффективность вакцины", - добавил он.До этого Гинцбург заявил РИА Новости, что сокращать срок ревакцинации для вакцины "Спутник V" из-за штамма "омикрон" не придется, вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится.Сертификат о вакцинации от коронавируса в России действует в течение года, однако врачи рекомендуют ревакцинироваться через шесть месяцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/gintsburg-1763423153.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вакцинация, госдума рф, россия, вакцинация россиян от covid-19