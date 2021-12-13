https://ria.ru/20211213/vaktsinatsiya-1763404286.html
Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 75,5 миллиона россиян
Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 75,5 миллиона россиян - РИА Новости, 13.12.2021
Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 75,5 миллиона россиян
Первым компонентом от COVID-19 в России вакцинированы 75,5 миллиона раз, обоими - 68,8 миллиона, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:22
2021-12-13T10:22
2021-12-13T10:47
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первым компонентом от COVID-19 в России вакцинированы 75,5 миллиона раз, обоими - 68,8 миллиона, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 миллиона человек, вторым компонентом, то есть полностью, - 68,8 миллиона человек", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.Она обратила внимание, что в это число входят и граждане, прошедшие повторную вакцинацию после первичной вакцинации и после перенесенной болезни."Их еще не так много, но процесс идет", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20211210/vaktsinatsiya-1763122077.html
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общество, россия, коронавирус covid-19
10:22 13.12.2021 (обновлено: 10:47 13.12.2021)
Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 75,5 миллиона россиян
В России первым компонентом вакцины от коронавируса привились 75,5 миллиона человек